https://tr.sputniknews.com/20211207/istanbulda-rus-beyaz-gocunun-100-yildonumu-icin-anma-torenleri-yapilacak-1051508218.html
İstanbul'da Rus 'beyaz göçünün' 100. yıldönümü için anma törenleri yapılacak
İstanbul'da Rus 'beyaz göçünün' 100. yıldönümü için anma törenleri yapılacak
İstanbul Üniversitesi, Ekim Devrimi ve Rus İç Savaşı sonrasında Rus İmparatorluğu’ndan kaçan Beyaz Rusların Türkiye’ye göçünün 100. yıldönümüyle ilgili... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T01:19+0300
2021-12-07T01:19+0300
2021-12-07T01:22+0300
görüş
rusya
türkiye
istanbul üniversitesi
ender arat
andrey buravov
türk-rus dostluk evi
beyaz göçmenler
toplumsal diplomasi derneği
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Proje kapsamında, ‘Rus Yüzyılı’ uluslararası bilim ve uygulama konferansı gerçekleştirilecek. Konferansın temel konusu, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Beyaz göçmenlere tarihi bakış, İstanbul’daki Rus ‘Beyaz göçmenlerin’ mirası ve kentin sosyo-kültürel hayatına katkısı olacak.Ayrıca Türkiye’deki modern Rus diasporası, Rus kültürel geleneklerinin ve Rusçanın korunması ve yurttaşların konsolidasyonu gibi konular da ele alınacak. Projenin doruk noktası ise Rusların göçüyle ilgili ‘Anadolu: Açık Kapılar’ adlı belgesel olacak. Belgesel, dönemin olaylarıyla ilgili eşsiz arşiv fotoğrafları ile videoları içeriyor.Konferansa profesörler, araştırma görevlileri, tarihçiler, Türkiye’de yaşayan Rus göçmenlerin torunları, Rus dili ve tarihi öğretmenleri, diaspora temsilcileri, Türkiye’de okuyan Rusyalı üniversite öğrencileri, sadece Türkiye ve Rusya değil, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Arjantin, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, ABD, Fransa ve Japonya dahil bazı diğer ülkelerden yazarlar ve halk figürleri katılacak.Açılış konuşmalarını Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal yapacak.Projenin amacı, Türkiye’de Rus kültürünü korumak ve yaymak, halklar arasındaki dostluğu güçlendirmek, evlilikleri teşvik etmek, 100 yıl sonra bile Türkiye’de yaşayan ve tarihi yurtlarıyla gurur duyan ve kaderin cilvesiyle İstanbul’a sığınan ve torunları için Ortodoksluğu, kültürü ve Rusçayı koruyarak devreden atalarına saygı borcunu ödemek isteyen yurttaşların resmi ve gayri resmi dernekleri arasında işbirliği platformunu geliştirmek.Etkinliği düzenleyen Toplumsal Diplomasi Derneği’nden yapılan açıklamada, “Projenin logosu, özgürlüğün, uçuşun, yaşamın ve bağımsızlığın simgesi olan martı. Martı, gökyüzü ve denizle ilişkilendirilen ilk çağrışım. Martı, aralarında hava ve deniz sınırı bulunan Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri simgeliyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Rusya-Türkiye ilişkilerinin önemli yönlerinden biri halklar arasındaki sosyal ve kültürel bağlar. Rus-Türk aileleri ülkeleri birbirine akraba yaptı. İki ülke, Karadeniz üzerinden canlı köprüyle iki ülkeyi ve iki halkı birbirine bağlayan ortak çocukları yetiştiriyor. Her iki ülkenin geleceği ve dünya arenasındaki stratejik sorunların çözümü bu genç kuşağın elinde. Bu, Rusya ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Zira bu bağlar, tutarlı işbirliği koşuluyla her iki ülkeye her iki ülkeye de fayda vaat ediyor” denildi.Etkinlik, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi ve Ankara’daki Rus Evi’nin desteğiyle düzenleniyor. Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu projenin medya partnerliğini yapıyor. Sponsorluğu, Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ve Lukoil şirketi üstleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-kasapoglundan-rus-yatirimcilarin-bodrumda-buz-sarayi-projesine-destek-1051431964.html
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Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
rusya, türkiye, istanbul üniversitesi, ender arat, andrey buravov, türk-rus dostluk evi, beyaz göçmenler, toplumsal diplomasi derneği
İstanbul'da Rus 'beyaz göçünün' 100. yıldönümü için anma törenleri yapılacak
01:19 07.12.2021 (güncellendi: 01:22 07.12.2021)
Özel
İstanbul Üniversitesi, Ekim Devrimi ve Rus İç Savaşı sonrasında Rus İmparatorluğu’ndan kaçan Beyaz Rusların Türkiye’ye göçünün 100. yıldönümüyle ilgili etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Proje kapsamında, ‘Rus Yüzyılı’ uluslararası bilim ve uygulama konferansı gerçekleştirilecek. Konferansın temel konusu, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Beyaz göçmenlere tarihi bakış, İstanbul’daki Rus ‘Beyaz göçmenlerin’ mirası ve kentin sosyo-kültürel hayatına katkısı olacak.
Ayrıca Türkiye’deki modern Rus diasporası, Rus kültürel geleneklerinin ve Rusçanın korunması ve yurttaşların konsolidasyonu gibi konular da ele alınacak. Projenin doruk noktası ise Rusların göçüyle ilgili ‘Anadolu: Açık Kapılar’ adlı belgesel olacak. Belgesel, dönemin olaylarıyla ilgili eşsiz arşiv fotoğrafları ile videoları içeriyor.
Konferansa profesörler, araştırma görevlileri, tarihçiler, Türkiye’de yaşayan Rus göçmenlerin torunları, Rus dili ve tarihi öğretmenleri, diaspora temsilcileri, Türkiye’de okuyan Rusyalı üniversite öğrencileri, sadece Türkiye ve Rusya değil, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Arjantin, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, ABD, Fransa ve Japonya dahil bazı diğer ülkelerden yazarlar ve halk figürleri katılacak.
Açılış konuşmalarını Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal yapacak.
Projenin amacı, Türkiye’de Rus kültürünü korumak ve yaymak, halklar arasındaki dostluğu güçlendirmek, evlilikleri teşvik etmek, 100 yıl sonra bile Türkiye’de yaşayan ve tarihi yurtlarıyla gurur duyan ve kaderin cilvesiyle İstanbul’a sığınan ve torunları için Ortodoksluğu, kültürü ve Rusçayı koruyarak devreden atalarına saygı borcunu ödemek isteyen yurttaşların resmi ve gayri resmi dernekleri arasında işbirliği platformunu geliştirmek.
Etkinliği düzenleyen Toplumsal Diplomasi Derneği’nden yapılan açıklamada, “Projenin logosu, özgürlüğün, uçuşun, yaşamın ve bağımsızlığın simgesi olan martı. Martı, gökyüzü ve denizle ilişkilendirilen ilk çağrışım. Martı, aralarında hava ve deniz sınırı bulunan Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri simgeliyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Rusya-Türkiye ilişkilerinin önemli yönlerinden biri halklar arasındaki sosyal ve kültürel bağlar. Rus-Türk aileleri ülkeleri birbirine akraba yaptı. İki ülke, Karadeniz üzerinden canlı köprüyle iki ülkeyi ve iki halkı birbirine bağlayan ortak çocukları yetiştiriyor. Her iki ülkenin geleceği ve dünya arenasındaki stratejik sorunların çözümü bu genç kuşağın elinde. Bu, Rusya ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Zira bu bağlar, tutarlı işbirliği koşuluyla her iki ülkeye her iki ülkeye de fayda vaat ediyor” denildi.
Etkinlik, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi ve Ankara’daki Rus Evi’nin desteğiyle düzenleniyor. Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu projenin medya partnerliğini yapıyor. Sponsorluğu, Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ve Lukoil şirketi üstleniyor.