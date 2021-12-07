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Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: Kick boks halkın sporudur
Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: Kick boks halkın sporudur
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, 300 bine yakın lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 federasyonu içerisinde olduklarını söyledi 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:49+0300
2021-12-07T11:49+0300
spor
recep tayyip erdoğan
şırnak
boks
halk
açıklama
kick boks
salim kayıcı
kick boks federasyonu
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, konuğu olduğu AA Spor Sohbetleri'nde Türk kick boksundaki son gelişmeler ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildiğini anımsatan Kayıcı, yıllar içerisinde Türkiye'nin 81 iline kick boksu yaymayı başardıklarını belirterek, "Aktif lisanslı sporcu sayısında olimpik olan ve olmayan federasyonlar içerisinde 5'inci sırada yer alıyoruz. Resmi olarak 300 bine yakın lisanslı sporcuya ulaştık. Uluslararası müsabakalarda en fazla madalya alan federasyonlar arasında birinci sıradayız. Bu bizim için büyük gurur" dedi.Güvenlikle ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşuyla eğitim iş birlikleri yaptıklarını anlatan Kayıcı, "Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet yürütüyoruz. Kamu kuruluşlarında çoğunda varız, birçok meslek grubuna hitap ediyoruz. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olsun, özel kuvvetler olsun, jandarmadan, emniyet teşkilatımıza kadar bir çok güvenlik kurumumuzda aktif kick boks yapılıyor." diye konuştu.'Kick boks halk sporudur, onun için her yerdeyiz'Salim Kayıcı, kick boksun bir halk sporu olduğunu belirterek, amaçlarının bu branşı tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu dile getirdi.Bu kapsamda Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nı Şırnak'ta yaptıklarını hatırlatan Kayıcı, "Orada organizasyona yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Şırnak halkı bizi çok güzel karşıladı. Şırnak'a belki ön yargıyla gelenler oldu ama emin olun ayrılırken de hüzünle döndüler. Orada çok güzel destek gördük. İşte kick boks ile bu sevgiyi kazanıyoruz. Sevgi ile sporu birleştiriyoruz. En büyük özelliklerimizden biri de bu. Bu da kick boks camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu gösterir. Kick boksu kick boks yapan bu değerlerlerdir. Kick boks bir halk sporudur. Onun için her yerdeyiz. Unutmayın ki gidemediğiniz yer sizin değildir" değerlendirmesinde bulundu.Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) "olimpik tanınmış spor branşları" arasına bu yıl girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:"Süreç şu an devam ediyor. Yaz olimpiyatlarında katıldığımızda inanıyorum ki en çok madalya getirecek branşlardan biri biz olacağız. Önümüzde 2022 Avrupa Büyükler Şampiyonası var. Antalya'da yapılacak. Bu Türk kick boksu açısından bir dönüm noktasıdır. Bizi izlediğiniz 7 branş ilk defa Türkiye'de yapılacak. Yaklaşık 10 gün sürecek. Bu şampiyonada Avrupa olimpik oyunlarına gidecek milli takımlar ve sporcularımız belirleyeceğiz. Yine 2022 yılının Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Orada da çok iddialıyız. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sporun gelişip güçlenmesinde desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211030/orhan-ayhan-kick-boks-federasyonu-onursal-baskanligina-secildi-1050330828.html
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recep tayyip erdoğan, şırnak, boks, halk, açıklama, kick boks, salim kayıcı, kick boks federasyonu

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: Kick boks halkın sporudur

11:49 07.12.2021
© AAKick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: Kick boks halkın sporudur
Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: Kick boks halkın sporudur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, 300 bine yakın lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 federasyonu içerisinde olduklarını söyledi
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, konuğu olduğu AA Spor Sohbetleri'nde Türk kick boksundaki son gelişmeler ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildiğini anımsatan Kayıcı, yıllar içerisinde Türkiye'nin 81 iline kick boksu yaymayı başardıklarını belirterek, "Aktif lisanslı sporcu sayısında olimpik olan ve olmayan federasyonlar içerisinde 5'inci sırada yer alıyoruz. Resmi olarak 300 bine yakın lisanslı sporcuya ulaştık. Uluslararası müsabakalarda en fazla madalya alan federasyonlar arasında birinci sıradayız. Bu bizim için büyük gurur" dedi.
Güvenlikle ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşuyla eğitim iş birlikleri yaptıklarını anlatan Kayıcı, "Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet yürütüyoruz. Kamu kuruluşlarında çoğunda varız, birçok meslek grubuna hitap ediyoruz. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olsun, özel kuvvetler olsun, jandarmadan, emniyet teşkilatımıza kadar bir çok güvenlik kurumumuzda aktif kick boks yapılıyor." diye konuştu.

'Kick boks halk sporudur, onun için her yerdeyiz'

Salim Kayıcı, kick boksun bir halk sporu olduğunu belirterek, amaçlarının bu branşı tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu dile getirdi.
Bu kapsamda Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nı Şırnak'ta yaptıklarını hatırlatan Kayıcı, "Orada organizasyona yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Şırnak halkı bizi çok güzel karşıladı. Şırnak'a belki ön yargıyla gelenler oldu ama emin olun ayrılırken de hüzünle döndüler. Orada çok güzel destek gördük. İşte kick boks ile bu sevgiyi kazanıyoruz. Sevgi ile sporu birleştiriyoruz. En büyük özelliklerimizden biri de bu. Bu da kick boks camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu gösterir. Kick boksu kick boks yapan bu değerlerlerdir. Kick boks bir halk sporudur. Onun için her yerdeyiz. Unutmayın ki gidemediğiniz yer sizin değildir" değerlendirmesinde bulundu.
Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) "olimpik tanınmış spor branşları" arasına bu yıl girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Süreç şu an devam ediyor. Yaz olimpiyatlarında katıldığımızda inanıyorum ki en çok madalya getirecek branşlardan biri biz olacağız. Önümüzde 2022 Avrupa Büyükler Şampiyonası var. Antalya'da yapılacak. Bu Türk kick boksu açısından bir dönüm noktasıdır. Bizi izlediğiniz 7 branş ilk defa Türkiye'de yapılacak. Yaklaşık 10 gün sürecek. Bu şampiyonada Avrupa olimpik oyunlarına gidecek milli takımlar ve sporcularımız belirleyeceğiz. Yine 2022 yılının Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Orada da çok iddialıyız. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sporun gelişip güçlenmesinde desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."
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