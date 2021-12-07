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https://tr.sputniknews.com/20211207/sullivan-biden-putine-karsi-netti-abdnin-ukraynanin-egemenligine-destegini-teyit-etti-1051544561.html
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Ukrayna’ya silah yardımı yapacağız
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Ukrayna’ya silah yardımı yapacağız
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını söylediğini ifade... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T23:09+0300
2021-12-07T23:51+0300
jake sullivan
dünya
abd
ukrayna
beyaz saray
kuzey akım-2
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptıçSullivan, düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin ana konusunun Ukrayna olduğunu dile getirerek "Biden ile Putin arasındaki müzakere doğrudan ve samimiydi. Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin ile net ve doğrudan konuşma fırsatını memnuniyetle karşıladı" yorumunu yaptı."Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğini teyit etti" diye konuşan Sullivan, "ABD, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı verdiğine hala inanmıyor" ifadesini kullandı.Kuzey Akım-2 üzerinden Moskova'ya tehditSullivan, "Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'in Kiev'e ilave savunma yardımı yapacağını söyledi. Putin, Kuzey Akım-2'de gazın aktığını görmek istiyorsa Ukrayna'yı işgal etmemeli" ifadelerini kullandı.Sullivan, Biden'ın ABD ve Rusya'da işlevsel diplomatik misyonlar oluşturmaya açık olduğunu, ancak bu konuda Putin'e taahhüt vermediğini dile getiren yetkili, ayrıca liderlerin İran konusunda da iyi ve verimli bir görüşme yürüttüğünü de sözlerine ekledi.'ABD, Minsk Anaşmasını ilerletme çabalarını desteklemeye hazır'ABD'nin Minsk Anlaşmasının ilerletilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu anlatan Sullivan, "ABD, Normandiya Formatına destek amacıyla Minsk Anlaşmasını ilerletme çabalarını desteklemeye hazır" dedi.'Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere bilgilendirildi'Diğer yandan Sullivan, "Biden, görüşmenin ardından, görüşmeye ilişkin bilgi vermek ve ileride atılacak adımları değerlendirmek üzere Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle konuştu" bilgisini paylaştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden'ın bugün video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşme Moskova saatiyle 20.10’da (TSİ ile aynı) sona ermiş, görüşme 2 saatten fazla sürmüştü.Görüşme, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor.Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batılı ülkelerin bir defa daha ‘Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek’ şeklinde savlar ortaya atmasına neden oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html
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jake sullivan, abd, ukrayna, beyaz saray, kuzey akım-2

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Ukrayna’ya silah yardımı yapacağız

23:09 07.12.2021 (güncellendi: 23:51 07.12.2021)
© AP Photo / Alex BrandonJake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını söylediğini ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptıç
Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin ana konusunun Ukrayna olduğunu dile getirerek "Biden ile Putin arasındaki müzakere doğrudan ve samimiydi. Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin ile net ve doğrudan konuşma fırsatını memnuniyetle karşıladı" yorumunu yaptı.
"Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğini teyit etti" diye konuşan Sullivan, "ABD, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı verdiğine hala inanmıyor" ifadesini kullandı.

Kuzey Akım-2 üzerinden Moskova'ya tehdit

Sullivan, "Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'in Kiev'e ilave savunma yardımı yapacağını söyledi. Putin, Kuzey Akım-2'de gazın aktığını görmek istiyorsa Ukrayna'yı işgal etmemeli" ifadelerini kullandı.
Sullivan, Biden'ın ABD ve Rusya'da işlevsel diplomatik misyonlar oluşturmaya açık olduğunu, ancak bu konuda Putin'e taahhüt vermediğini dile getiren yetkili, ayrıca liderlerin İran konusunda da iyi ve verimli bir görüşme yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

'ABD, Minsk Anaşmasını ilerletme çabalarını desteklemeye hazır'

ABD'nin Minsk Anlaşmasının ilerletilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu anlatan Sullivan, "ABD, Normandiya Formatına destek amacıyla Minsk Anlaşmasını ilerletme çabalarını desteklemeye hazır" dedi.

'Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere bilgilendirildi'

Diğer yandan Sullivan, "Biden, görüşmenin ardından, görüşmeye ilişkin bilgi vermek ve ileride atılacak adımları değerlendirmek üzere Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle konuştu" bilgisini paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden'ın bugün video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşme Moskova saatiyle 20.10’da (TSİ ile aynı) sona ermiş, görüşme 2 saatten fazla sürmüştü.
Görüşme, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor.
Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batılı ülkelerin bir defa daha ‘Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek’ şeklinde savlar ortaya atmasına neden oldu.
Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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