https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html
Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, video-konferans yöntemiyle görüşmek için bir araya geldi. Bu, iki lider arasında temmuz ayındaki telefon... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T18:13+0300
2021-12-07T18:13+0300
2021-12-07T19:30+0300
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
görüşme
ukrayna
nato
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051536785_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_2de299514b950dee5cd6b423e2508ea6.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın video-konferans görüşmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor. Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı güçlendirmiş durumda. Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batılı ülkelerin bir defa daha ‘Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek’ şeklinde savlar ortaya atmasına sebep oldu. Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor. Kremlin yetkilileri, Putin ile Biden’ın bugünkü video-konferans görüşmesinde, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurmasını içerecek güvenlik garantilerine odaklanacaklarını kaydetti. Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ve Ukrayna dahil, Rusya sınırına yakın ülkelere belirli silahların konuşlandırılmayacağına dair bağlayıcı garantiler vermesini istediklerini söylemişti. Putin ile Biden’ın son teması temmuz ayında telefonda görüştüklerinde gerçekleşmişti. İki lider, haziran ayındaysa İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu, Biden’ın ocakta göreve gelmesinden sonra liderlerin ilk yüz yüze görüşmesi olmuştu. Görüşmenin ardından Putin’in herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor. Kremlin yetkilileri, görüşmeden çok önemli bir gelişme beklemediklerini söyledi.Biden: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünümGörüşmenin başında Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, Ekim sonunda Roma'da yapılan G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi.Putin ise görüşmenin başında Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/zaharova-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlarina-seslendi-somut-bir-seyler-duymak-isterim-1050946769.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/peskov-putin-ve-biden-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-konusacak-1051524949.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/biden-putin-ile-yapacagi-video-konferans-oncesi-avrupali-muttefikleri-ile-gorustu-1051512343.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051536785_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_aaa950d8c1f3f918e9280f00a9176f1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, vladimir putin, joe biden, görüşme, ukrayna, nato
Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
18:13 07.12.2021 (güncellendi: 19:30 07.12.2021)
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, video-konferans yöntemiyle görüşmek için bir araya geldi. Bu, iki lider arasında temmuz ayındaki telefon görüşmelerinden bu yana ilk temas.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın video-konferans görüşmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor.
Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı güçlendirmiş durumda.
Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batılı ülkelerin bir defa daha ‘Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek’ şeklinde savlar ortaya atmasına sebep oldu.
Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.
Kremlin yetkilileri, Putin ile Biden’ın bugünkü video-konferans görüşmesinde, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurmasını içerecek güvenlik garantilerine odaklanacaklarını kaydetti.
Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ve Ukrayna dahil, Rusya sınırına yakın ülkelere belirli silahların konuşlandırılmayacağına dair bağlayıcı garantiler vermesini istediklerini söylemişti.
Putin ile Biden’ın son teması temmuz ayında telefonda görüştüklerinde gerçekleşmişti.
İki lider, haziran ayındaysa İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu, Biden’ın ocakta göreve gelmesinden sonra liderlerin ilk yüz yüze görüşmesi olmuştu.
Görüşmenin ardından Putin’in herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor. Kremlin yetkilileri, görüşmeden çok önemli bir gelişme beklemediklerini söyledi.
Biden: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
Görüşmenin başında Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, Ekim sonunda Roma'da yapılan G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi.
Putin ise görüşmenin başında Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.