https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html

Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm

Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, video-konferans yöntemiyle görüşmek için bir araya geldi. Bu, iki lider arasında temmuz ayındaki telefon... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T18:13+0300

2021-12-07T18:13+0300

2021-12-07T19:30+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın video-konferans görüşmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor. Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı güçlendirmiş durumda. Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batılı ülkelerin bir defa daha ‘Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek’ şeklinde savlar ortaya atmasına sebep oldu. Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor. Kremlin yetkilileri, Putin ile Biden’ın bugünkü video-konferans görüşmesinde, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurmasını içerecek güvenlik garantilerine odaklanacaklarını kaydetti. Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ve Ukrayna dahil, Rusya sınırına yakın ülkelere belirli silahların konuşlandırılmayacağına dair bağlayıcı garantiler vermesini istediklerini söylemişti. Putin ile Biden’ın son teması temmuz ayında telefonda görüştüklerinde gerçekleşmişti. İki lider, haziran ayındaysa İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu, Biden’ın ocakta göreve gelmesinden sonra liderlerin ilk yüz yüze görüşmesi olmuştu. Görüşmenin ardından Putin’in herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor. Kremlin yetkilileri, görüşmeden çok önemli bir gelişme beklemediklerini söyledi.Biden: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünümGörüşmenin başında Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, Ekim sonunda Roma'da yapılan G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi.Putin ise görüşmenin başında Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.

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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, görüşme, ukrayna, nato