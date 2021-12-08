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2021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi
2021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi
Rus siber güvenlik şirketi Rostelecom-Solar’ın genel direktörü İgor Lyapunov, 2021’de Rusya’da gerçekleştirilen profesyonel siber saldırıların yüzde 92’sinin... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T01:58+0300
2021-12-08T01:59+0300
dünya
rusya
siber saldırı
internet
web
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SOC Forum’da konuşan Lyapunov, "2021’de Rusya’da gerçekleştirilen profesyonel siber saldırıların yüzde 92’si kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerini hedef aldı. Yüksek nitelikteki bilgisayar korsanların dikkatini en çok devlet kurumları, enerji işletmeleri, sanayi ve savunma şirketleri çekti" ifadelerini kullandı.Rostelecom-Solar’ın verdiği bilgiye göre, bu yıl içinde 300’den fazla saldırı tespit edildi, bu da geçen yıla göre 3'te 1 oranında daha fazla. Saldırıların büyük kısmı, orta nitelikteki siber suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.Saldırıların yüzde 18’i de yüksek profesyonelliğe sahip örgütler tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırıların kurbanları arasında büyük ölçekli işletmeler ve kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerinin olduğu aktarıldı.Saldırıların yüzde 50’sinde, web güvenlik açıklarından yararlanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu, kritik önemdeki enformasyon altyapı tesisleri ile devlet kurumlarının halen zayıf korunduğu ve aşırı sayıda hata içerdiğinden kaynaklanıyor" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/natonun-siber-guvenlik-tehditleri-aciklandi-1051036935.html
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rusya, siber saldırı, internet, web, rostelecom-solar

2021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi

01:58 08.12.2021 (güncellendi: 01:59 08.12.2021)
© REUTERSSiber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS
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Rus siber güvenlik şirketi Rostelecom-Solar’ın genel direktörü İgor Lyapunov, 2021’de Rusya’da gerçekleştirilen profesyonel siber saldırıların yüzde 92’sinin hedefinde, kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerinin olduğunu söyledi.
SOC Forum’da konuşan Lyapunov, "2021’de Rusya’da gerçekleştirilen profesyonel siber saldırıların yüzde 92’si kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerini hedef aldı. Yüksek nitelikteki bilgisayar korsanların dikkatini en çok devlet kurumları, enerji işletmeleri, sanayi ve savunma şirketleri çekti" ifadelerini kullandı.
Rostelecom-Solar’ın verdiği bilgiye göre, bu yıl içinde 300’den fazla saldırı tespit edildi, bu da geçen yıla göre 3'te 1 oranında daha fazla. Saldırıların büyük kısmı, orta nitelikteki siber suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.
Saldırıların yüzde 18’i de yüksek profesyonelliğe sahip örgütler tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırıların kurbanları arasında büyük ölçekli işletmeler ve kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerinin olduğu aktarıldı.
Saldırıların yüzde 50’sinde, web güvenlik açıklarından yararlanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu, kritik önemdeki enformasyon altyapı tesisleri ile devlet kurumlarının halen zayıf korunduğu ve aşırı sayıda hata içerdiğinden kaynaklanıyor" denildi.
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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