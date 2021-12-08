https://tr.sputniknews.com/20211208/2021de-siber-saldirilarin-en-az-yuzde-90i-rusyanin-kritik-altyapi-tesislerine-duzenlendi-1051549445.html

2021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi

2021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi

Rus siber güvenlik şirketi Rostelecom-Solar’ın genel direktörü İgor Lyapunov, 2021’de Rusya’da gerçekleştirilen profesyonel siber saldırıların yüzde 92’sinin... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T01:58+0300

2021-12-08T01:58+0300

2021-12-08T01:59+0300

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SOC Forum’da konuşan Lyapunov, "2021’de Rusya’da gerçekleştirilen profesyonel siber saldırıların yüzde 92’si kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerini hedef aldı. Yüksek nitelikteki bilgisayar korsanların dikkatini en çok devlet kurumları, enerji işletmeleri, sanayi ve savunma şirketleri çekti" ifadelerini kullandı.Rostelecom-Solar’ın verdiği bilgiye göre, bu yıl içinde 300’den fazla saldırı tespit edildi, bu da geçen yıla göre 3'te 1 oranında daha fazla. Saldırıların büyük kısmı, orta nitelikteki siber suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.Saldırıların yüzde 18’i de yüksek profesyonelliğe sahip örgütler tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırıların kurbanları arasında büyük ölçekli işletmeler ve kritik önemdeki enformasyon altyapı tesislerinin olduğu aktarıldı.Saldırıların yüzde 50’sinde, web güvenlik açıklarından yararlanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu, kritik önemdeki enformasyon altyapı tesisleri ile devlet kurumlarının halen zayıf korunduğu ve aşırı sayıda hata içerdiğinden kaynaklanıyor" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/natonun-siber-guvenlik-tehditleri-aciklandi-1051036935.html

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rusya, siber saldırı, internet, web, rostelecom-solar