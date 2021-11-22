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NATO’nun siber güvenlik tehditleri açıklandı
NATO’nun siber güvenlik tehditleri açıklandı
Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde bir sunum gerçekleştiren NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik, ittifakın güncel siber... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:00+0300
2021-11-22T17:02+0300
savunma
avrupa
abd
nato
türkiye
siber saldırı
siber güvenlik
savunma sanayii başkanlığı
siber
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2019’un Mart ayından beri NATO Muhabere ve Bilgi Sistemleri Ajansı’nın Kurmay Başkanlığı’nı yürüten Tuğgeneral Göksel Sevindik, ajansında amacının “NATO’nun teknoloji ve siber güvenlik uzmanlığını sağlamak” olduğunu ifade etti. Sevindik, “En büyük görevimiz NATO’nun muharebe ve bilgi sistemlerini tedarik etmek, bunları konumlandırmak ve de savunmak. Siber savunma da bizim ajansında görevlerin arasında. NATO tamamen savunma amaçlı bir siber güvenlik politikası güdüyor” diye de ekledi.Ajans bünyesinde 800’ü asker olmak üzere 3.200 aşkın kişinin görev aldığı belirten Sevindik, “57 Türk askeri personel ve 141 Türk sivil personel görev yapıyor” bilgisini de paylaştı.Siber tehditleri “harici ve dahili tehditler” olarak tanımladıklarını ifade eden Sevindik, bu konuya dair şunları söyledi:Sunumunda Google hesabından gönderilen ve NATO’nun Siber Güvenlik Merkezi tarafından ele geçirilen bir belgeyi de paylaşan Sevindik, “Bazıları bilerek ya da bilmeyerek eğitim eksiliği de diyebiliriz bu tip belgeleri paylaşabiliyor” dedi.Sevindik, NATO’nun bu konudaki güncel araştırma, geliştirme ve yatırım alanlarını da “5G, Bulut Bilişim, Yapay Zeka, Yeni Petrol: Veri, Veri Güvenlik Merkezi, İnovasyon (DIANA), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Siber Elektromanyetik Aktiviteler (CEMA)” olarak sıraladı.
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avrupa, abd, nato, türkiye, siber saldırı, siber güvenlik, savunma sanayii başkanlığı, siber

NATO’nun siber güvenlik tehditleri açıklandı

17:00 22.11.2021 (güncellendi: 17:02 22.11.2021)
© REUTERS / Kacper PempelSiber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde bir sunum gerçekleştiren NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik, ittifakın güncel siber tehditlerinin hangi motivasyonla gerçekleştirildiğini sıraladı. Sevindik, personel hatası kaynaklı bilgi sızdırmalarına da dikkat çekti.
2019’un Mart ayından beri NATO Muhabere ve Bilgi Sistemleri Ajansı’nın Kurmay Başkanlığı’nı yürüten Tuğgeneral Göksel Sevindik, ajansında amacının “NATO’nun teknoloji ve siber güvenlik uzmanlığını sağlamak” olduğunu ifade etti. Sevindik, “En büyük görevimiz NATO’nun muharebe ve bilgi sistemlerini tedarik etmek, bunları konumlandırmak ve de savunmak. Siber savunma da bizim ajansında görevlerin arasında. NATO tamamen savunma amaçlı bir siber güvenlik politikası güdüyor” diye de ekledi.
Ajans bünyesinde 800’ü asker olmak üzere 3.200 aşkın kişinin görev aldığı belirten Sevindik, “57 Türk askeri personel ve 141 Türk sivil personel görev yapıyor” bilgisini de paylaştı.
Siber tehditleri “harici ve dahili tehditler” olarak tanımladıklarını ifade eden Sevindik, bu konuya dair şunları söyledi:

Harici tehditler kişisel motivasyondan (Bağımsız Saldırganlar), ideolojik motivasyondan (Hacktivizm), ekonomik motivasyondan (Siber Dolandırıcılık) veya politik bir motivasyondan (Devlet Destekli Saldırılar) kaynaklanabiliyor. Ayrıca dahili tehditler de var. Bilerek ya da bilmeyerek özellikle internet üzerinden gizli ya da çok gizli belgelerin paylaşılması da bazı personel hatalarından dolayı karşılaştığımız olaylar.

Sunumunda Google hesabından gönderilen ve NATO’nun Siber Güvenlik Merkezi tarafından ele geçirilen bir belgeyi de paylaşan Sevindik, “Bazıları bilerek ya da bilmeyerek eğitim eksiliği de diyebiliriz bu tip belgeleri paylaşabiliyor” dedi.
Sevindik, NATO’nun bu konudaki güncel araştırma, geliştirme ve yatırım alanlarını da “5G, Bulut Bilişim, Yapay Zeka, Yeni Petrol: Veri, Veri Güvenlik Merkezi, İnovasyon (DIANA), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Siber Elektromanyetik Aktiviteler (CEMA)” olarak sıraladı.
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