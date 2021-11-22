https://tr.sputniknews.com/20211122/natonun-siber-guvenlik-tehditleri-aciklandi-1051036935.html

NATO’nun siber güvenlik tehditleri açıklandı

NATO’nun siber güvenlik tehditleri açıklandı

Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde bir sunum gerçekleştiren NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik, ittifakın güncel siber... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T17:00+0300

2021-11-22T17:00+0300

2021-11-22T17:02+0300

savunma

avrupa

abd

nato

türkiye

siber saldırı

siber güvenlik

savunma sanayii başkanlığı

siber

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/89/1028448959_0:163:3500:2132_1920x0_80_0_0_c04216076fed796432e89592afdc1048.jpg

2019’un Mart ayından beri NATO Muhabere ve Bilgi Sistemleri Ajansı’nın Kurmay Başkanlığı’nı yürüten Tuğgeneral Göksel Sevindik, ajansında amacının “NATO’nun teknoloji ve siber güvenlik uzmanlığını sağlamak” olduğunu ifade etti. Sevindik, “En büyük görevimiz NATO’nun muharebe ve bilgi sistemlerini tedarik etmek, bunları konumlandırmak ve de savunmak. Siber savunma da bizim ajansında görevlerin arasında. NATO tamamen savunma amaçlı bir siber güvenlik politikası güdüyor” diye de ekledi.Ajans bünyesinde 800’ü asker olmak üzere 3.200 aşkın kişinin görev aldığı belirten Sevindik, “57 Türk askeri personel ve 141 Türk sivil personel görev yapıyor” bilgisini de paylaştı.Siber tehditleri “harici ve dahili tehditler” olarak tanımladıklarını ifade eden Sevindik, bu konuya dair şunları söyledi:Sunumunda Google hesabından gönderilen ve NATO’nun Siber Güvenlik Merkezi tarafından ele geçirilen bir belgeyi de paylaşan Sevindik, “Bazıları bilerek ya da bilmeyerek eğitim eksiliği de diyebiliriz bu tip belgeleri paylaşabiliyor” dedi.Sevindik, NATO’nun bu konudaki güncel araştırma, geliştirme ve yatırım alanlarını da “5G, Bulut Bilişim, Yapay Zeka, Yeni Petrol: Veri, Veri Güvenlik Merkezi, İnovasyon (DIANA), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Siber Elektromanyetik Aktiviteler (CEMA)” olarak sıraladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

avrupa, abd, nato, türkiye, siber saldırı, siber güvenlik, savunma sanayii başkanlığı, siber