https://tr.sputniknews.com/20211208/25-aylik-esine-siddet-uygulayan-koca-kendisine-gelmesi-icin-vurdum-1051563624.html

2.5 aylık eşine şiddet uygulayan koca: Kendisine gelmesi için vurdum

2.5 aylık eşine şiddet uygulayan koca: Kendisine gelmesi için vurdum

Adana'da 2.5 ay önce evlenen bir kadın, sürekli şiddet gördüğü kocasının kendisini tehdit ettiğini ve evde dövdükten sonra üzerinde bıçak gezdirdiğini öne... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T13:34+0300

2021-12-08T13:34+0300

2021-12-08T13:34+0300

türkiye

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Adana'da yeni evli bir kadın, eşinden sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.İddiaya göre, Gurbet G. polisi arayarak, ‘kız kardeşi Suzan K.’nin kocası tarafından zorla evde tutulduğu’ ihbarında bulundu. Şikayet üzerine Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri eve gitti.Suzan K., 2.5 aylık kocası Serhat K.’nin kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, mağdur kadını koca şiddetinden kurtarırken Serhat K.’yi de gözaltına aldı. Evlendiği günden beri kocası tarafından baskı gördüğünü, hakarete maruz kaldıktan sonra şiddet görüp tehdit edildiğini söyleyen mağdur kadın, başından geçenleri polise anlattı.'İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz'12 Kasım'da eşi tarafından darp raporu aldığını ancak bir daha yapmayacağına dair söz verdiği için kocasını affettiğini söyleyen Suzan K., “4 Aralık akşamı ablamın evine gittim. Serhat aradı ve ‘Ablanlara gidersen bir daha bu eve giremezsin. Sonuçlarına katlanırsın’ dedi. Eşim daha sonra eve gelerek beni aldı ve arabayla gezdirmeye başladı. Bir süre sonra bana ‘İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz’ diyerek beni dövdü. Eline bıçak alarak bana vurmaya çalıştı. Sonra arabayı hızlı sürmeye başladı önümüze çıkan tırın üstüne sürdü. Ben de direksiyonu elimde tutarak tırın üstüne gitmesini engelledim. Sonra küfrederek hakaret etmeye başladı. Defalarca tükürerek yüzüme vurdu” dedi.'Senin bu evden ölün çıkar'Eve geldiklerinde kocası tarafından tehdit edildiğini belirten kadın, ertesi gün kocasının uyandıktan sonra kendisini yanında uyumadığı için tekrar dövdüğünü söyledi.Daha sonra kocasının üzerinde bulunan elbiselerini yırttığını belirten kadın "Beni zorla salona götürdü. Sonra eline 3 bıçak aldı, ikisini bana birisini kendisine aldı. Elindeki bıçağı vücudumda gezdirdi. Korkuyorum diyerek kendisine yalvardım. Sonra beni yatak odasına götürdü ve dövmeye başladı. Kendisine ben gitmek istiyorum dedim ve bana, ‘Senin bu evden ancak ölün çıkar’ dedi” ifadelerini kullandı.'Kendine gelsin diye vurdum'Kendisine ulaşamayan ablasının polisi araması sonucu kurtulduğunu anlatan mağdur Suzan K., kadın sığınma evine yerleştirildi. Darp raporu aldıktan sonra kocasından davacı ve şikayetçi oldu.Gözaltına alınan Serhat K., suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek, “Çocuk sahibi olmak istediğimi eşime söyledim. Bana, ‘Para kazanmaya başlarsan’ diyerek şart koştu. Bu yüzden aramızda itiş-kakış yaşandı. Kendisine gelmesi için eşime bir iki kez vurmak zorunda kaldım. Sonra eşim yatmak üzere yatak odasına gitti, ben de yanına gelip yatmak istedim. Sonra eşim yanımdan kalkıp başka odaya gitti. Uyandığımda eşime ne için sen benim yanımda yatmadın dedim ve bundan dolayı aramızda tartışma çıktı” diyerek kendisini savundu.Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçundan adliyeye sevk edilen Serhat K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/bosanma-asamasinda-oldugu-kadinin-evini-silahla-basan-adam-tutuklandi-1051542717.html

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