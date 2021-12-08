https://tr.sputniknews.com/20211208/abd-senatosu-suudi-arabistana-fuze-ve-silah-satisini-engelleyecek-tasariyi-reddetti-1051555524.html

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a füze ve silah satışını engelleyecek tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a füze ve silah satışını engelleyecek tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a füze ve silah satışını engelleyecek tasarıyı reddetti. Yasa tasarısı 67'ye 30 oyla reddedildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T10:19+0300

2021-12-08T10:19+0300

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ABD Senatosu, gelişmiş havadan havaya güdümlü füze sistemlerinin ve diğer ağır silahların Suudi Arabistan'a satışının engellenmesini öngören yasayı reddetti.Salı günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Mike Lee'nin, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın desteğiyle sunduğu yasa tasarısı 67'ye 30 oyla reddedildi.Eski başkanlık aday adayları Rand Paul ve Bernie Sanders tarafından teklif sunulduABD'de Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders ve Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mike Lee, Suudi Arabistan'a onaylanan silahların satışını engellemek üzere Senato'ya ortak karar tasarısı sundu.Senatör Paul, Sanders ve Lee'nin ortak olarak sunduğu tasarıda, "Suudi Arabistan'a aşağıdaki silah satışları yasaktır: Silah İhracat Kontrol Yasası kapsamında Kongreye sunulan 20-11 Nolu İletimde belirtilen ve 15 Kasım 2021'de Kongre kayıtlarına eklenen savunma malzemeleri: 280 adet AIM-120C-7C Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri (AMRAAM), 596 adet LAU-128 Füze Fırlatma Rayları, konteynerler, silah destek ekipmanı, yedek ve bakım parçaları, ABD hükümeti veya şirketlerinin mühendislik, teknik ve lojistik destekleri ile ilgili elemanlar." ifadelerine ter verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a söz konusu silahların satışına onay verdiğini açıklamıştı.Dışişleri açıklamasında bu mühimmatın satış bedelinin 650 milyon dolar değerinde olduğu ve bu füzelerin Suudi Arabistan'ın F-15 ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için verileceği kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211208/abdde-3-senatorden-suudi-arabistana-fuze-satisini-engellemek-icin-tasari-1051550550.html

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abd, suudi arabistan, rand paul, bernie sanders