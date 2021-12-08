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https://tr.sputniknews.com/20211208/almanyanin-ilk-kadin-basbakani-merkel-donemi-geride-kaldi-1051560527.html
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı
Alman Parlamentosu, görev süresi dolan mevcut Başbakan Angela Merkel'den Başbakanlığı devralması için Olaf Scholz'u seçti. Böylelikle Almanya'da Angela Merkel... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:23+0300
2021-12-08T12:23+0300
2021-12-08T12:26+0300
dünya
almanya
angela merkel
olaf scholz
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Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi.
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almanya, angela merkel, olaf scholz
Almanya’nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi geride kaldı
12:23 08.12.2021 (güncellendi: 12:26 08.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Alman Parlamentosu, görev süresi dolan mevcut Başbakan Angela Merkel'den Başbakanlığı devralması için Olaf Scholz'u seçti. Böylelikle Almanya'da Angela Merkel dönemi resmen sona ermiş oldu.
Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi.