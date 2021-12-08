https://tr.sputniknews.com/20211208/ankara-universitesinde-3d-yaziciyla-gida-uretildi-yapay-degil-saglikli-ve-dogal-urunler-1051560239.html

Ankara Üniversitesi'nde 3D yazıcıyla gıda üretildi: 'Yapay değil, sağlıklı ve doğal ürünler'

Ankara Üniversitesi'nde 3D yazıcıyla gıda üretildi: 'Yapay değil, sağlıklı ve doğal ürünler'

Ankara Üniversitesi’nde, yutma güçlüğü (disfaji) çeken bireyler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak fonksiyonel gıda üretimi yapıldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T12:19+0300

2021-12-08T12:19+0300

2021-12-08T12:27+0300

3d yazıcı

ankara üniversitesi

tavuk

gıda

yaşam

et

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Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kezban Candoğan, projelerinin ‘TÜBİTAK 1001 Programı’ kapsamında desteklendiğini söyledi.Proje kapsamında, 3D gıda yazıcıları kullanarak yutma güçlüğü çeken bireyler için fonksiyonel gıda ürettiklerini dile getiren Candoğan, "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük yaşamında tükettikleri gıdaları kullandık" diye konuştu.Candoğan, 3D yazıcılarda, yazdırılmak istenen materyalin bileşimine giren içeriklerin katmanlı biriktirme yöntemiyle basıldığını, bunu yaparken de yazılım destekli programların kullanıldığını anlattı.3D yazıcılarda, gıda üretiminde özel amaca yönelik ve özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak formülasyonlar geliştirdiklerini belirten Candoğan, şöyle devam etti:‘Tavuk eti, dana eti ve biyoaktif özelliklere sahip kapya biber, kereviz tozu gibi ürünler de kullandık'Prof. Dr. Candoğan, projeye başlama nedenlerine ilişkin şunları söyledi:Ürünlerin, yüksek protein içeriğine sahip, güvenli, diğer bioaktif bileşikler açısından da zengin olduğunu vurgulayan Candoğan, disfaji alanında faaliyet gösteren derneğin belirlediği kriterlere de uygun olduğunu dile getirdi.‘Gelecekte evlerimizde görebiliriz’3D gıda baskısıyla, özel amaçlı beslenmesi gereken bireyler, çocuklar, hamileler, sporcular veya glutensiz beslenenler için de üretim yapılabileceğine dikkati çeken Candoğan, şunları kaydetti:Alanında TÜBİTAK destekli ilk projeCandoğan, projelerinin alanında TÜBİTAK destekli ilk proje olduğunu, ticarileşmesi için finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.3D gıda baskısında kullanmak üzere hazırladıkları et ve sebze tozlarından kartuşun ticarileşmesi için farklı yöntemlerden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Candoğan, şöyle dedi:

https://tr.sputniknews.com/20211117/israilli-sirket-3d-yazicidan-yuzde-100-bitkisel-et-uretti-1050891248.html

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3d yazıcı, ankara üniversitesi, tavuk, gıda, et