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https://tr.sputniknews.com/20211208/ankaray-iki-gun-hizmet-veremeyecek-1051562176.html
ANKARAY iki gün hizmet veremeyecek
ANKARAY iki gün hizmet veremeyecek
Ankara’da AŞTİ ve Dikimevi arasında sefer yapan ANKARAY'ın 11-12 Aralık tarihlerinde yenileme çalışmaları kapsamında kapatılacağı duyuruldu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:54+0300
2021-12-08T13:02+0300
ankaray
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metro
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü, AŞTİ-Dikimevi hattında hizmet veren ANKARAY metrosunun 11-12 Aralık tarihlerinde hizmete kapatılacağını duyurdu.EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ANKARAY 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir. Belirtilen tarihlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210924/ankarada-metro-ve-otobuslerin-son-sefer-saatleri-degisti-1049216907.html
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ankaray, bakım, metro

ANKARAY iki gün hizmet veremeyecek

12:54 08.12.2021 (güncellendi: 13:02 08.12.2021)
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara - metro
Ankara - metro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara’da AŞTİ ve Dikimevi arasında sefer yapan ANKARAY'ın 11-12 Aralık tarihlerinde yenileme çalışmaları kapsamında kapatılacağı duyuruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü, AŞTİ-Dikimevi hattında hizmet veren ANKARAY metrosunun 11-12 Aralık tarihlerinde hizmete kapatılacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,ANKARAY 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir. Belirtilen tarihlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir” denildi.
Ankara - metro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
24 Eylül, 14:53
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