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Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önünden otomobille geçen 4 kişi, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrencilerle yol verme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:35+0300
2021-12-08T16:38+0300
türkiye
kocaeli
gebze
araba
tartışma
öğrenci
otomobil
lise
bıçak
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Kocaeli'de otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak 17 yaşındaki Efe U. Osman Ç. ve Ümit K. isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı.Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/antalya-valiliginden-ozel-yurtta-kalan-universite-ogrencisinin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-1051558832.html
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kocaeli, gebze, araba, tartışma, öğrenci, otomobil, lise, bıçak

Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı

16:35 08.12.2021 (güncellendi: 16:38 08.12.2021)
© İHAArabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 öğrenci yaralandı
Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 öğrenci yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© İHA
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önünden otomobille geçen 4 kişi, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrencilerle yol verme nedeniyle tartıştı. Araçlarından ellerinde bıçakla inen 4 kişi, 3 öğrenciyi yaraladı.
Kocaeli'de otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak 17 yaşındaki Efe U. Osman Ç. ve Ümit K. isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı.
Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.
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