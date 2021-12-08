https://tr.sputniknews.com/20211208/arabadan-bicakla-inip-lise-ogrencilerine-saldirdilar-3-ogrenci-yaralandi-1051574681.html

Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı

Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önünden otomobille geçen 4 kişi, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrencilerle yol verme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:35+0300

2021-12-08T16:35+0300

2021-12-08T16:38+0300

türkiye

kocaeli

gebze

araba

tartışma

öğrenci

otomobil

lise

bıçak

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Kocaeli'de otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak 17 yaşındaki Efe U. Osman Ç. ve Ümit K. isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı.Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/antalya-valiliginden-ozel-yurtta-kalan-universite-ogrencisinin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-1051558832.html

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kocaeli, gebze, araba, tartışma, öğrenci, otomobil, lise, bıçak