Ekonomist Erbaş: Ocak ayının ilk iki haftasına kadar borsalarda sıkıntı yaşanmayacaktır

08.12.2021

2021-12-08T15:48+0300

2021-12-08T15:48+0300

2021-12-08T15:48+0300

08.12.2021 Seyir Hali

Politika faizinin ne yönde gideceğini, Borsa İstanbul’un üzerindeki etmenleri ve gidişatı Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Erbaş, Merkez Bankası politika faizinin ne yönde ilerleyeceği konusunda “İçeride Kavcıoğlu’nun açıklamaları özellikle yatırımcı toplantısı sonrası ben faiz indirimlerinin devam edeceğini ama nereye kadar faizi indirebileceğimiz konusunda şu an kesin bir fikrin olmadığını düşünüyorum. Ekonomik programımızdaki dönüşümün, düşük faiz ve bunun da enflasyonda cari fazla yaratarak bize bir katkı sağlayacağı politikamızın devam edeceğini düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ile dışarıdan bir fon sağlamaya çalıştık. Dün ve bugün Katar ile bir ticari anlaşma serisi yapmaya çalışıyoruz. Burada çeşitli şirketlerimize talep olabileceği haber akışı oluyor. Katar ile SWAP anlaşmaları 11 milyar dolardı. Uzatıldı ama miktarı hakkında bir bilgi yok. Türkiye içeri döviz girdisi sağlamaya çalışacak. Buradan bir rezerv artışı yaratıp dış ticarette de bir cari fazla yaratmaya gideceği kısım bence tamamen devam ediyor” diye konuştu.‘Kur tarafında 2016-2018 tepelerinden bir çizgi çektiğimde 13.45, üçüncü 5 yıl içindeki zirve seviyemiz’Erbaş, borsa ve kur konusundaki beklentilerini “Bugün dünyada çok veri akışı yok biraz daha sakin bir gün, genel olarak sakin bir haftadayız. Borsa İstanbul ve medyada 2022 seviyelerinin görülebileceğini ‘2022 hoş geldik’ veya ‘2022 gelmeden test edildi’ gibi manşetlerin olabileceğini düşünüyorum. Çok az bir seviye var. Tüm ekonomik döngü içerisinde borsanın dolar bazlı ucuz kalan şirketler, dışarıdan buraya gelebilecek fon akışının bu hisselere gelebilmesi durumu, ihracat yapan şirketlerde 12 ay bilanço beklentileri ile ben Ocak’ın ilk iki haftasına kadar borsalarda sıkıntı yaşamadan devam edeceğimizi düşünüyorum. Kur tarafında 2016-2018 tepelerinden bu tarafta bir çizgi çektiğimde 13.45 üçüncü 5 yıl içindeki zirve seviyemiz. Herhangi bir müdahale, ekstrem haber akışı sonrası altında kalınmadığı müddetçe kurda yukarı doğru biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı devam edebileceğini düşünüyorum. 13.45’in altında doğal olarak bir kalıcılık olursa bir kısım daha geri çekilmeyi görme şansımız olur. Bugün 13.30-13.70 aralığında seyrettiğimiz bir kur olabilir. Borsada da 2000 seviyelerini zorlayacağımız bir açılış olabilir” diye aktardı.“Katar’ın kamu bankaları, ASELSAN veya Varlık Fonu bünyesinden hisse almak istediği söylentileri doğru mu?” sorusuna Erbaş “Bana kalırsa şimdilik söylenti gibi gözüküyor ama alternatif olarak da düşünülüyor gibi hissediyorum. Şu an kesin bir şey olmadığını ama bir alternatif olarak döviz ihtiyacı veya şirket değerlendirmeleri açısından bir iyi teklif gelirse alternatif olarak değerlendiriliyor gibi hissediyorum. Baktığınızda şu an söylenti gibi düşünülüyor ama Türkiye’de birçok şey böyle yavaş yavaş şekillenebiliyor, biliyorsunuz. Bir alternatif olarak da bence masanın üstünde bu stratejik diyebileceğimiz bazı şirketler de gündemde. Her habere hazırlıklı olmamız gerekiyor” cevabını verdi.Daha önce ASELSAN’ın yabancı bazı ülke şirketleri ile satış görüşmeleri yaptığı yönünde haberler yalanlanmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

2021

