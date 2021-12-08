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Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 61 bin 340 vakayla, virüs bulaşan kişi sayısı 8 milyon 48 bin 931'e yükseldi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:10+0300
2021-12-08T23:10+0300
koronavirüs
fransa
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 120 bin 32'ye çıktı.Virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 340 artışla 8 milyon 48 bin 931 olarak kayıtlara geçti.Hastanelerde 2 bin 426'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 44 kişinin tedavisine devam ediliyor.Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bar ve restoranlarda 6 Ocak'a kadar dans etmek yasaklandı. Bu tarihe kadar gece kulüpleri de kapalı kalacak.Sağlık Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Senatoda yaptığı açıklamada, üçüncü doz olarak adlandırılan hatırlatma dozunun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi."Bir noktada dördüncü doza ihtiyacımız olabilir" diyen Delfraissy, Fransızların Noel tatilinde ve kutlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 44 bin 584'e çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/fransada-5-11-yas-grubundaki-riskli-cocuklara-koronavirus-asisi-uygulanacak-1051506924.html
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fransa, vaka, koronavirüs, kovid-19

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti

23:10 08.12.2021
© REUTERS / Sarah MeyssonnierFransa - Paris - koronavirüs
Fransa - Paris - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 61 bin 340 vakayla, virüs bulaşan kişi sayısı 8 milyon 48 bin 931'e yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 120 bin 32'ye çıktı.
Virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 340 artışla 8 milyon 48 bin 931 olarak kayıtlara geçti.
Hastanelerde 2 bin 426'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 44 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bar ve restoranlarda 6 Ocak'a kadar dans etmek yasaklandı. Bu tarihe kadar gece kulüpleri de kapalı kalacak.
Sağlık Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Senatoda yaptığı açıklamada, üçüncü doz olarak adlandırılan hatırlatma dozunun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi.
"Bir noktada dördüncü doza ihtiyacımız olabilir" diyen Delfraissy, Fransızların Noel tatilinde ve kutlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.
Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 44 bin 584'e çıkmıştı.
Fransa - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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