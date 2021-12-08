https://tr.sputniknews.com/20211208/internetten-dis-protezi-siparis-verdi-kullanilmis-plastik-urun-geldi--1051571801.html

İnternetten diş protezi sipariş verdi, kullanılmış plastik ürün geldi

İnternetten diş protezi sipariş verdi, kullanılmış plastik ürün geldi

Bursa'da internet üzerinden sipariş verdiği silikon diş protezi yerine damak şeklinde ve kullanılmış plastik bir ürünle karşılaşan Erdinç Altay, Bursa... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:42+0300

2021-12-08T15:42+0300

2021-12-08T15:42+0300

türkiye

plastik

sipariş

dolandırıcılık

diş protezi

protez

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051571405_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_59756452f1e27a1c71d9f7894dc5ae11.jpg

Bursa Yıldırım ilçesinde yaşayan Erdinç Altay, üst dişlerinde problem olduğu için silikon diş protezi arayışına girdi. İnternette karşısına çıkan bir siteden, istediği gibi bir ürün görünce sipariş verdi. Ürün, firmanın vadettiği gibi 3 gün içinde kargo ile eline ulaştı. Ancak paketi açtığında silikon diş protezi yerine damak şeklinde ve kullanılmış plastik bir ürünle karşılaştı. Altay, siparişi gönderen firma ile mesaj yoluyla iletişime geçince de tehdit edildi.'Tamamen sağlığa zararlı',İnternette gezinirken istediği gibi bir diş protezi gördüğünü belirten Erdinç Altay, şunları söyledi: Hakkını aramak için Bursa Tüketiciler Derneği'ne de başvuran Altay, "Teknoloji güzel bir şey ama iyiye kullanırsak. Böyle kötü olarak kullananlar da var. Sakın diyorum, aman dikkat edelim. Boşluğa düştüm, ama kimse benim durumuma düşmesin" diye konuştu.'Karşı tarafa ihtarname göndereceğiz'Erdinç'in şikayeti üzerine harekete geçtiklerini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise "Karşı tarafa ihtarname yollayarak, tarafımıza gönderilen malın ayıplı olduğunu bildireceğiz. Seçimlik haklarımızın koşulları oluştuğundan, sözleşmenin iptalini, paramızın iadesini isteyeceğiz. 7 gün içerisinde tüketicimizin hesabına para yatırılmadığı takdirde, bağlı bulunduğu kaymakamlıkta, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak bu paranın iadesine karar verilmesini talep edeceğiz" dedi.'14 günlük cayma hakkınızı mutlaka kullanın'Mesafeli satışlarda tüketicilerin çok sık sorun yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20211201/torununa-aldigi-egitici-oyuncak-kufurbaz-ve-kokainman-cikti-1051338752.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plastik, sipariş, dolandırıcılık, diş protezi, protez, internet