https://tr.sputniknews.com/20211208/iran-disisleri-yeni-yaptirimlar-nukleer-muzakerelerde-abdye-avantaj-saglamayacak-1051547389.html
İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak
İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını ifade etti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:33+0300
2021-12-08T00:33+0300
2021-12-08T00:33+0300
dünya
iran
müzakere
nükleer anlaşma
yaptırım
kapsamlı ortak eylem planı/koep
said hatibzade
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez" değerlendirmesinde bulundu.Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak" ifadelerini kullandı.İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı ve geçen hafta Viyana'da yapılan toplantılarda taraflar uzlaşamayınca müzakerelere 3 Aralık'ta ara verilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlayacağını açıklamıştı.ABD, İran'ın taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abdden-iran-ve-suriyeye-yeni-yaptirimlar-1051542444.html
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iran, müzakere, nükleer anlaşma, yaptırım, kapsamlı ortak eylem planı/koep, said hatibzade
İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez" değerlendirmesinde bulundu.
Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak" ifadelerini kullandı.
İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı ve geçen hafta Viyana'da yapılan toplantılarda taraflar uzlaşamayınca müzakerelere 3 Aralık'ta ara verilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlayacağını açıklamıştı.
ABD, İran'ın taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor.