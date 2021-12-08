https://tr.sputniknews.com/20211208/iran-disisleri-yeni-yaptirimlar-nukleer-muzakerelerde-abdye-avantaj-saglamayacak-1051547389.html

İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını ifade etti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:33+0300

2021-12-08T00:33+0300

2021-12-08T00:33+0300

dünya

iran

müzakere

nükleer anlaşma

yaptırım

kapsamlı ortak eylem planı/koep

said hatibzade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez" değerlendirmesinde bulundu.Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak" ifadelerini kullandı.İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı ve geçen hafta Viyana'da yapılan toplantılarda taraflar uzlaşamayınca müzakerelere 3 Aralık'ta ara verilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlayacağını açıklamıştı.ABD, İran'ın taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211207/abdden-iran-ve-suriyeye-yeni-yaptirimlar-1051542444.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, müzakere, nükleer anlaşma, yaptırım, kapsamlı ortak eylem planı/koep, said hatibzade