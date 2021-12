İYİ Partili Ağıralioğlu: Erdoğan'ın 2002'de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız

https://tr.sputniknews.com/20211208/iyi-partili-agiralioglu-erdoganin-2002de-buldugu-kalabaliklari-bularak-iktidari-ondan-alacagiz-1051558103.html

İYİ Parti, esnaf ziyaretlerinin ardından tematik mitinglere başlayacak. Partinin miting stratejisini anlatan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu “Tayyip... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet, meydanlara indi. CHP Mersin’de seçim mitinglerine başlarken, bir süredir esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerini tamamladıktan sonra nisan ayında tematik mitinglere başlayacak. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin miting stratejini mecliste bir grup gazeteciye anlattı.‘Emekli geçinemiyor’ demek yerine geçinemeyen emekliyi kürsüye çıkardık’İYİ Parti’nin yapmaya başlayacağı tematik mitingler hakkında bilgi veren Ağıralioğlu ”Meclis kürsüsünde muhalefet söyleyince iktidar ‘siz her şeyi kötü görmek hevesindesiniz’ diye savunma refleksi geliştiriyor. Milletin sesi duyulmaz olunca genel başkanımız her hafta bir dezavantajlı kişiyi grup toplantısında konuşturmaya başladı. ‘Emekli geçinemiyor’ diye bizim söylememiz yerine ‘ben geçinemiyorum’ diye bağıran bir emekliyi, ‘çiftçilerin durumu kötü diye’ bağıran bir muhalefet yerine ‘bu ürünü tarladan kaldırın, tarlamız size vereceğim’ diyen çiftçiyi, ümidini kesmiş bir öğrenciyi, yeterli desteği alamadığı için işletmesini kapatan bir esnafı kürsüye çıkardık. Memleketim problem alanlarının tamamı görülmüş oldu” dedi.‘Miting yapabilme kapasitesi hükümeti korkuttu’Ağıralioğlu “Şimdi o problem alanlarında, beklentinin artık ümitsizliğe döndüğü neresi var ise; mesela Adana'ya gideceğiz çiftçi mitingi yapacağız, Manisa'ya gideceğiz hayvancılık mitingi yapacağız. Dikkat çekeceğimiz şey hangi bölge hangi iş kolunda mağdur ise o mağduriyetleri duyuracak şekilde temalı mitingler yapacağız. Gençlik mitingi, kadın mitingi, eğitim mitingi, adalet mitingi gibi. Miting yapabilme kapasitesi de korkutucu özelliktir. Gördükleri coşku onları rahatsız etti. Kalabalıklar meydanlara böyle coşkuyla gelmeye başladı mı Tayyip Bey’i sahada adamıdır, bunun ne anlama geldiğini bilir. Kendisi aynı kalabalıkları bularak memleket yönetme emanetini almıştı. Tayyip Erdoğan'ın 2002'de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız” diye anlattı.‘İktidar seçim psikolojisine girdi’İktidarın son dönemde politika değiştirdiğine dikkat çeken Ağıralioğlu “Bu bütçe de, tonlama da, Tayyip Bey'in konuşma tonlaması da, hükümet kurmaylarından yaptıkları açıklamalar da gördüğümüz şey, hissettiğimiz şey şu: ustalık dönemi diye tarif ettikleri son dönem bitti şimdi ne vereyim abime dönemi başladı. Bu ‘ne vereyim abime’ dönemi AK Parti'nin başta itibar ettiği kamu muhasebesi, disiplinli harcama, seçim popülizmin yapmadan bütçeyi hazırlama, o popülist uygulamalarla bütçeyi sarsmama hassasiyeti gitti. Onun yerine iktidarda kalmak için her şikayet konusu olan şeyi madden halletmeye heves etmeye başladı. Bu bir seçim psikolojisi. Bu seçim psikolojisi erken girilmiş seçim psikolojisidir” dedi ve devam etti:‘Türkeş anmasıyla ilgili yaşananlar rencide edici’Ağıralioğlu, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un beraberindekilerle Alparslan Türkeş’i anma etkinliklerine gitmesi ile başlayan ve sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alparslan Türkeş adına vakıf kuracaklarını açıklamasıyla devam eden tartışmaya da değindi:”Yaşananları çok rencide edici buldum. Türk Milleti için rencide edici buldum. Ülkücü hareket için rencide edici. Alparslan Türkeş'i biz anarız. Kim anacağına biz karar veririz. Onu anarak kendilerine pozisyon sağlamaya çalışan hiç kimseye müsaade etmeyiz. ‘Alparslan Türkeş bizimdir bizden başka kimse anamaz’ falan gibi bir şey bu anladığım kadarıyla. Alparslan Türkeş hassasiyetini taşımak tabii ki haklarıdır. Ama ‘bizden başka anana kızarız’ demek bu bir tercihtir. Bu tercihi önümüzdeki dönem memleketi toparlamak zorunda olan ülkücü milliyetçi hareketin bugün geldiği yer ile mukayese edilerek değerlendirilecektir.”‘Milliyetçiliğin konuştuğu mevzular, sorumlulukların ne kadar uzağında olduklarına alamettir’Ağıralioğlu yaşananlara “Türk yurdunu toparlamak Türk milletini ayağa kaldırmak, Türk çocuklarına ümidini toprağa bağlamak, Türk eğitim sistemini toparlamak, Türk Adalet sistemini inşa etmek, Türkiye'yi sarıp sarmalamak zorunda olan milliyetçiliğin bugün konuştuğu mevzular aslında sorumlulukların ne kadar uzağında olduklarına alamettir. Bu mudur yani? Türk memleketi Türk yurdu bu hale gelmişken ülkücü hareketin sözcülerinin, kurmaylarının, liderinin konuşacağı laflar bunlar mıdır? Alparslan Türkeş'e sadakat, milliyetçi bir Türkiye inşa etmek ise, milliyetçiliğin itibarı iktidardayken işsizliği çözmek, yoksulluğu bitirmek, zekat verilmeyecek bir ülke haline gelmek, fakirin olmadığı bir ülke kurabilmektir. Alparslan Türkeş'e vefa isminden çok eserine vefadır” ifadelerini kullandı.

2021

