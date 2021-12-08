https://tr.sputniknews.com/20211208/msb-nexus-ace-gorevinden-goruntu-paylasti-1051571537.html
MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı
MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların NEXUS ACE görevinden görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:37+0300
2021-12-08T15:37+0300
2021-12-08T15:37+0300
savunma
video
türkiye
ordu
tsk
savaş uçağı
görüntü
görev
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, NEXUS ACE görevinden görüntülere yer verildi. Açıklamada, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/msb-f-35lerle-ilgili-ikinci-toplanti-2022-yilinin-basinda-abdde-yapilacak-1051284499.html
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video, türkiye, ordu, tsk, savaş uçağı, görüntü, görev, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların NEXUS ACE görevinden görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, NEXUS ACE görevinden görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.