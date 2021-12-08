https://tr.sputniknews.com/20211208/msb-nexus-ace-gorevinden-goruntu-paylasti-1051571537.html

MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı

MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların NEXUS ACE görevinden görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:37+0300

2021-12-08T15:37+0300

2021-12-08T15:37+0300

savunma

video

türkiye

ordu

tsk

savaş uçağı

görüntü

görev

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, NEXUS ACE görevinden görüntülere yer verildi. Açıklamada, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/msb-f-35lerle-ilgili-ikinci-toplanti-2022-yilinin-basinda-abdde-yapilacak-1051284499.html

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video, türkiye, ordu, tsk, savaş uçağı, görüntü, görev, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)