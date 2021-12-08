https://tr.sputniknews.com/20211208/parkta-ypg-sembollerini-andiran-gorsellerle-ilgili-yargilanan-saniklar-beraat-etti-1051562621.html
Parkta YPG sembollerini andıran görsellerle ilgili yargılanan sanıklar beraat etti
Parkta YPG sembollerini andıran görsellerle ilgili yargılanan sanıklar beraat etti
Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin YPG'nin sembollerini andırdığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T13:07+0300
2021-12-08T13:07+0300
2021-12-08T13:07+0300
türkiye
ypg
çocuk
mahkeme
park
dava
karar
beraat
ypg/pkk
küçükçekmece
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051562575_23:0:1138:627_1920x0_80_0_0_3f5fe6ade89e7ad3ffb031f97cc088bb.jpg
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan ile avukatları katıldı.Son savunması sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, 'yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle sanıkların beraatine hükmetti.Davanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık" başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine işlenen boyamanın YPG'nin amblemi ile birebir aynı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.Parkın yapım sürecinde bulunanların bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılan iddianamede, sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ayrı ayrı 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kalin-belarus-polonya-sinirindaki-krizle-ilgili-turkiye-ve-thynin-suclanmasi-yanlis-1050770600.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051562575_162:0:998:627_1920x0_80_0_0_3e2b3c1c695b126d99700167ff86d596.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ypg, çocuk, mahkeme, park, dava, karar, beraat, ypg/pkk, küçükçekmece
Parkta YPG sembollerini andıran görsellerle ilgili yargılanan sanıklar beraat etti
Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin YPG'nin sembollerini andırdığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan ile avukatları katıldı.
Son savunması sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 'yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle sanıkların beraatine hükmetti.
Davanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık" başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine işlenen boyamanın YPG'nin amblemi ile birebir aynı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.
Parkın yapım sürecinde bulunanların bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılan iddianamede, sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ayrı ayrı 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.