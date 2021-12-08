https://tr.sputniknews.com/20211208/parkta-ypg-sembollerini-andiran-gorsellerle-ilgili-yargilanan-saniklar-beraat-etti-1051562621.html

Parkta YPG sembollerini andıran görsellerle ilgili yargılanan sanıklar beraat etti

Parkta YPG sembollerini andıran görsellerle ilgili yargılanan sanıklar beraat etti

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin YPG'nin sembollerini andırdığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T13:07+0300

2021-12-08T13:07+0300

2021-12-08T13:07+0300

türkiye

ypg

çocuk

mahkeme

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karar

beraat

ypg/pkk

küçükçekmece

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan ile avukatları katıldı.Son savunması sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, 'yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle sanıkların beraatine hükmetti.Davanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık" başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine işlenen boyamanın YPG'nin amblemi ile birebir aynı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.Parkın yapım sürecinde bulunanların bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılan iddianamede, sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ayrı ayrı 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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