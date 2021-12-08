https://tr.sputniknews.com/20211208/putinden-almanyanin-yeni-basbakani-scholza-tebrik-1051577120.html
Putin’den Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz’a tebrik
Putin’den Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz’a tebrik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya’nın yeni başbakanı olarak seçilen Olaf Scholz’u tebrik etti. Putin, görevi sona eren Angela Merkel’e de telgraf... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T17:40+0300
2021-12-08T17:40+0300
2021-12-08T17:43+0300
dünya
vladimir putin
angela merkel
olaf scholz
kuzey akım-2
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’a tebrik telgrafı gönderdi.Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin sadece iki ülkenin halkları için değil, Avrupa’nın tamamı için önem taşıdığına dikkat çeken Putin, karşılıklı olarak yapıcı diyaloğun tesis edilmesini ve hem ikili hem de uluslararası gündemdeki konularla ilgili birlikte çalışmayı umduğunu ifade etti.Putin, “Bu kuşkusuz Rusların ve Almanların temel çıkarlarını karşılamakla birlikte, bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.Putin’den Merkel’e: Zengin deneyimlerin her zaman talep görecek, dostluğumuz sürecekPutin, Scholz’un selefi Angela Merkel’e de görevinin tamamlanması vesilesiyle bir telgraf gönderdi. Rus lider telgrafında Merkel’e verimli işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog için hazır olması nedeniyle içten şükranlarını sundu.Rus lider, “Sürekli temas halindeydik ve en zorlu konularda dahi çıkış yolu bulmaya çalıştık. Alman hükümetinin başında bulunduğun yıllarda, Avrupa ve dünyada haklı bir şekilde yüksek prestij sahibi oldun. Devlet görevliliği ve politikadaki zengin deneyimlerinin her zaman talep göreceğinden eminim. Elbette biz dostluk ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Peskov: Devamlılığın olmasını umuyoruzKuzey Akım-2 de dahil olmak üzere, Scholz’un politikasında Merkel’inkinin tutumunun devamlılığını bekleyip beklemedikleri sorusu karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yapıcı ilişkilerin gelişmesini umduklarınnı söyledi.Peskov, “Elbette devamlılığın olmasını, Alman tarafının eskisi gibi en çetin fikir ayrılıklarının çözümü için diyalogdan başka alternatif olmadığı anlayışı üzerinden hareket etmesini umuyoruz, bu şimdiye kadar böyleydi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/almanyanin-ilk-kadin-basbakani-merkel-donemi-geride-kaldi-1051560527.html
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vladimir putin, angela merkel, olaf scholz, kuzey akım-2
Putin’den Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz’a tebrik
17:40 08.12.2021 (güncellendi: 17:43 08.12.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya’nın yeni başbakanı olarak seçilen Olaf Scholz’u tebrik etti. Putin, görevi sona eren Angela Merkel’e de telgraf gönderdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’a tebrik telgrafı gönderdi.
Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin sadece iki ülkenin halkları için değil, Avrupa’nın tamamı için önem taşıdığına dikkat çeken Putin, karşılıklı olarak yapıcı diyaloğun tesis edilmesini ve hem ikili hem de uluslararası gündemdeki konularla ilgili birlikte çalışmayı umduğunu ifade etti.
Putin, “Bu kuşkusuz Rusların ve Almanların temel çıkarlarını karşılamakla birlikte, bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.
Putin’den Merkel’e: Zengin deneyimlerin her zaman talep görecek, dostluğumuz sürecek
Putin, Scholz’un selefi Angela Merkel’e de görevinin tamamlanması vesilesiyle bir telgraf gönderdi. Rus lider telgrafında Merkel’e verimli işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog için hazır olması nedeniyle içten şükranlarını sundu.
Rus lider, “Sürekli temas halindeydik ve en zorlu konularda dahi çıkış yolu bulmaya çalıştık. Alman hükümetinin başında bulunduğun yıllarda, Avrupa ve dünyada haklı bir şekilde yüksek prestij sahibi oldun. Devlet görevliliği ve politikadaki zengin deneyimlerinin her zaman talep göreceğinden eminim. Elbette biz dostluk ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Peskov: Devamlılığın olmasını umuyoruz
Kuzey Akım-2 de dahil olmak üzere, Scholz’un politikasında Merkel’inkinin tutumunun devamlılığını bekleyip beklemedikleri sorusu karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yapıcı ilişkilerin gelişmesini umduklarınnı söyledi.
Peskov, “Elbette devamlılığın olmasını, Alman tarafının eskisi gibi en çetin fikir ayrılıklarının çözümü için diyalogdan başka alternatif olmadığı anlayışı üzerinden hareket etmesini umuyoruz, bu şimdiye kadar böyleydi” dedi.