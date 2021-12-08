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Rusya'da 13 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası
Rusya'da 13 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası
Rusya’da son 24 saat içinde 30 bin 752 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, bunun 13 Ekim’den bu yana kaydedilen en düşük vaka sayısı olduğu bildirildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:09+0300
2021-12-08T15:09+0300
koronavirüs
moskova
st. petersburg
rusya’da koronavirüs salgını
vaka sayısı
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 30 bin 752 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunlar arasında PCR testi pozitif çıkan 2 bin 292 vakada (yüzde 7.5) hastalık belirtisi görülmediği belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 895 bin 597’ye ulaştı.Açıklamada, vaka sayısının bir önceki güne göre (31 bin 096) daha düşük olduğu, vaka sayılarındaki artış hızının 0.31 olarak kaydedildiği ve 13 Ekim'den bu yana görülen en düşük rakam olduğu vurgulandı.Son 24 saat içinde bin 179 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 284 bin 823 oldu.Gün içinde 36 bin 976 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 600 bini geçti.Başkent Moskova (3004) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2209) ikinci, Moskova Bölgesi (1854) üçüncü sırada yer aldı.DSÖ verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 265 milyonu aştı, 5 milyon 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Koronavirüs vakalarında en zor durum ABD, Hindistan, Brezilya ve İngiltere’de gözlemlenirken, en fazla Kovid-19 vakası kaydedilen ülkeler sıralamasında Rusya beşinci sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-omicron-nedeniyle-sinirlardaki-kontrolleri-sikilastirildi-1051542886.html
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moskova, st. petersburg, rusya’da koronavirüs salgını, vaka sayısı

Rusya'da 13 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası

15:09 08.12.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Fotoğraf bankasına girMaske- koronavirüs - Kovid-19 - Rusya - Moskova
Maske- koronavirüs - Kovid-19 - Rusya - Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Rusya’da son 24 saat içinde 30 bin 752 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, bunun 13 Ekim’den bu yana kaydedilen en düşük vaka sayısı olduğu bildirildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 30 bin 752 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunlar arasında PCR testi pozitif çıkan 2 bin 292 vakada (yüzde 7.5) hastalık belirtisi görülmediği belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 895 bin 597’ye ulaştı.
Açıklamada, vaka sayısının bir önceki güne göre (31 bin 096) daha düşük olduğu, vaka sayılarındaki artış hızının 0.31 olarak kaydedildiği ve 13 Ekim'den bu yana görülen en düşük rakam olduğu vurgulandı.
Son 24 saat içinde bin 179 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 284 bin 823 oldu.
Gün içinde 36 bin 976 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 600 bini geçti.
Başkent Moskova (3004) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2209) ikinci, Moskova Bölgesi (1854) üçüncü sırada yer aldı.
DSÖ verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 265 milyonu aştı, 5 milyon 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs vakalarında en zor durum ABD, Hindistan, Brezilya ve İngiltere’de gözlemlenirken, en fazla Kovid-19 vakası kaydedilen ülkeler sıralamasında Rusya beşinci sırada yer alıyor.
Rusya, koronavirüs, hasta, ateş ölçme - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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