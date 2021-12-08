https://tr.sputniknews.com/20211208/rusyada-72-milyondan-fazla-kisiye-asi-yapildi-1051546010.html
Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 72 milyondan fazla Rus vatandaşına aşının ilk dozunun, yaklaşık 65 milyon vatandaşa da 2 doz aşının yapıldığını söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:02+0300
2021-12-08T00:02+0300
2021-12-08T00:02+0300
koronavirüs
rusya
anna popova
mihail muraşko
rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
aşılama
vaka
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.Koronavirüsle mücadele konulu bir toplantıda konuşan Muraşko, "Bugün itibarıyla 72 milyondan fazla vatandaşımıza aşı yapıldı. Yaklaşık 65 milyon kişiye de 2 doz aşı uygulandı. Şu anda kayıt merkezi verilerine göre, ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 62’sinden fazlası aşılanmış durumda" ifadelerini kullandı.Muraşko'ya göre, yaşlı nüfusun yüzde 61’inden fazlası aşılandı. 65 yaş üstü vatandaşlarda iyi bir aşılama dinamiği görülüyor.Popova: Vaka sayıları düşüyorRusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da dört haftadır vakalarda düşüş olduğunu, ancak düşüş hızının yavaşladığını ifade etti.Yetkili, "Geçen hafta vaka sayılarındaki düşüş sadece yüzde 2.9 oranındaydı" diye konuştu.Rusya’da son 24 saatte 31 bin 96 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bunun 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-omicron-nedeniyle-sinirlardaki-kontrolleri-sikilastirildi-1051542886.html
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rusya, anna popova, mihail muraşko, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), aşılama, vaka, kovid-19, koronavirüs aşısı
Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 72 milyondan fazla Rus vatandaşına aşının ilk dozunun, yaklaşık 65 milyon vatandaşa da 2 doz aşının yapıldığını söyledi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Koronavirüsle mücadele konulu bir toplantıda konuşan Muraşko, "Bugün itibarıyla 72 milyondan fazla vatandaşımıza aşı yapıldı. Yaklaşık 65 milyon kişiye de 2 doz aşı uygulandı. Şu anda kayıt merkezi verilerine göre, ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 62’sinden fazlası aşılanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Muraşko'ya göre, yaşlı nüfusun yüzde 61’inden fazlası aşılandı. 65 yaş üstü vatandaşlarda iyi bir aşılama dinamiği görülüyor.
Popova: Vaka sayıları düşüyor
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da dört haftadır vakalarda düşüş olduğunu, ancak düşüş hızının yavaşladığını ifade etti.
Yetkili, "Geçen hafta vaka sayılarındaki düşüş sadece yüzde 2.9 oranındaydı" diye konuştu.
Rusya’da son 24 saatte 31 bin 96 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bunun 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.