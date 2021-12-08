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https://tr.sputniknews.com/20211208/tcmb-ile-katar-merkez-bankasi-arasindaki-swap-anlasmasi-uzatildi-1051553130.html
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşması yapılan düzenleme ile uzatılmasına karar verildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:17+0300
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ekonomi
türkiye
katar
tcmb
swap işlemleri
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İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler" denildi.TCMB, Katar MB ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar dolar almıştı.Dün, iki ülke arasında toplam 15 anlaşma imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/turkiye-ile-katar-arasinda-12-yeni-anlasma-imzalandi-1051523507.html
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türkiye, katar, tcmb, swap işlemleri

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı

09:17 08.12.2021
© AAMerkez Bankası, TCMB
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşması yapılan düzenleme ile uzatılmasına karar verildi.
İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler" denildi.
TCMB, Katar MB ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar dolar almıştı.
Dün, iki ülke arasında toplam 15 anlaşma imzalanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Dün, 13:44
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