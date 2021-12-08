https://tr.sputniknews.com/20211208/tokyo-valiligi-partnerlik-uygulamasiyla-escinsel-evliligi-de-fakto-olarak-yasallastiracak-1051574974.html

Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak

Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak

Tokyo Valiliği, Japonya'nın başkentinde yaşayan eşcinsel çiftlerin 'partnerliğini' yasal olarak tanıyacak bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini duyurdu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:41+0300

2021-12-08T16:41+0300

2021-12-08T16:43+0300

dünya

japonya

tokyo

eşcinsel evlilik

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Japonya'nın 14 milyon nüfuslu başkentinde Nisan ayından itibaren eşcinsel çiftler, yasal olarak resmen evli sayılmasalar da, 'partnerlik' kapsamında heteroseksüel çiftlerle eşit haklara sahip olacak.Tokyo Valisi Yuriko Koike, yerel meclisin konuya dair harekete geçilmesi için oybirliğiyle çağrısında bulunmasının ardından, yerel yönetimin 'eşcinsel partnerlik' uygulamasını başlatmayı planladığını söyledi.Japonya'daki diğer bazı şehirlerde de eşcinsel çiftleri resmi olarak tanıyan benzer 'de facto' uygulamalar hayata geçirilmişti.Ancak bu adım kimi kesimlerce, eşcinsel çiftlerin 'partnerlik' düzenlemesine rağmen vergi gibi alanlarda dezavantaja sahip olmaya devam edeceği gerekçesiyle eleştirildi.Japonya'nın Sapporo şehrindeki yerel bir mahkeme, Mart ayında eşcinsel çiftlerin resmi olarak evlenemiyor olmasını 'anayasaya aykırı' bularak ülkede eşcinsel evliliğin yasallaştırılması yönündeki ilk hukuki karara imza atmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/sili-escinsel-evlilige-imkan-taniyan-yasa-tasarisini-kabul-etti-1051559872.html

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japonya, tokyo, eşcinsel evlilik