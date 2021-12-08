Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211208/tokyo-valiligi-partnerlik-uygulamasiyla-escinsel-evliligi-de-fakto-olarak-yasallastiracak-1051574974.html
Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak
Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak
Tokyo Valiliği, Japonya'nın başkentinde yaşayan eşcinsel çiftlerin 'partnerliğini' yasal olarak tanıyacak bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini duyurdu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:41+0300
2021-12-08T16:43+0300
dünya
japonya
tokyo
eşcinsel evlilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1043467911_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_7e573c071def3221288dae8ad005910e.jpg
Japonya'nın 14 milyon nüfuslu başkentinde Nisan ayından itibaren eşcinsel çiftler, yasal olarak resmen evli sayılmasalar da, 'partnerlik' kapsamında heteroseksüel çiftlerle eşit haklara sahip olacak.Tokyo Valisi Yuriko Koike, yerel meclisin konuya dair harekete geçilmesi için oybirliğiyle çağrısında bulunmasının ardından, yerel yönetimin 'eşcinsel partnerlik' uygulamasını başlatmayı planladığını söyledi.Japonya'daki diğer bazı şehirlerde de eşcinsel çiftleri resmi olarak tanıyan benzer 'de facto' uygulamalar hayata geçirilmişti.Ancak bu adım kimi kesimlerce, eşcinsel çiftlerin 'partnerlik' düzenlemesine rağmen vergi gibi alanlarda dezavantaja sahip olmaya devam edeceği gerekçesiyle eleştirildi.Japonya'nın Sapporo şehrindeki yerel bir mahkeme, Mart ayında eşcinsel çiftlerin resmi olarak evlenemiyor olmasını 'anayasaya aykırı' bularak ülkede eşcinsel evliliğin yasallaştırılması yönündeki ilk hukuki karara imza atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/sili-escinsel-evlilige-imkan-taniyan-yasa-tasarisini-kabul-etti-1051559872.html
japonya
tokyo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1043467911_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_88328c80d82c40ceeb7ac0f0200cfdf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, tokyo, eşcinsel evlilik

Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak

16:41 08.12.2021 (güncellendi: 16:43 08.12.2021)
© REUTERS / ISSEI KATOKovid-19 - koronavirüs - Japonya - Tokyo
Kovid-19 - koronavirüs - Japonya - Tokyo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / ISSEI KATO
Abone ol
Tokyo Valiliği, Japonya'nın başkentinde yaşayan eşcinsel çiftlerin 'partnerliğini' yasal olarak tanıyacak bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini duyurdu.
Japonya'nın 14 milyon nüfuslu başkentinde Nisan ayından itibaren eşcinsel çiftler, yasal olarak resmen evli sayılmasalar da, 'partnerlik' kapsamında heteroseksüel çiftlerle eşit haklara sahip olacak.
Tokyo Valisi Yuriko Koike, yerel meclisin konuya dair harekete geçilmesi için oybirliğiyle çağrısında bulunmasının ardından, yerel yönetimin 'eşcinsel partnerlik' uygulamasını başlatmayı planladığını söyledi.
Japonya'daki diğer bazı şehirlerde de eşcinsel çiftleri resmi olarak tanıyan benzer 'de facto' uygulamalar hayata geçirilmişti.
Ancak bu adım kimi kesimlerce, eşcinsel çiftlerin 'partnerlik' düzenlemesine rağmen vergi gibi alanlarda dezavantaja sahip olmaya devam edeceği gerekçesiyle eleştirildi.
Japonya'nın Sapporo şehrindeki yerel bir mahkeme, Mart ayında eşcinsel çiftlerin resmi olarak evlenemiyor olmasını 'anayasaya aykırı' bularak ülkede eşcinsel evliliğin yasallaştırılması yönündeki ilk hukuki karara imza atmıştı.
LGBT Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
DÜNYA
Dünyadaki 31. ülke oldu: Şili Kongresi'nden eşcinsel evliliğe onay
12:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:07İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
17:00Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı
16:55Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
16:50Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
16:48Peskov: SSCB'yi yeniden inşa etmek imkansız
16:47IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
16:45İngiltere Başbakanı Johnson, Noel partisi videosu için özür diledi
16:42TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
16:42Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı
16:41Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak
16:36Kolonya içti, hayatını kaybetti
16:35Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
16:24Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti
16:24Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı
16:21Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı: 'Mayasında dijital olan eserlerin yuvalarına dönüşü'
16:18Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
16:18Benzine ve motorine zam
16:14CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
16:13Rusya'da Tor tarayıcısına erişim engeli
16:00Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı