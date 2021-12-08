TÜMDES: Ortopedi ve beyin cerrahisinde kullanılan malzemeler temin edilemiyor

“Bu malzemelerin alımıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği bir fiyat var. Bu fiyatlar üzerinden hastaneler ihaleler açıyor. Bunu ithal eden firmalar bu ihalelere giriyorlar. Bu kurdaki hızlı artış ve dengesizlik nedeniyle daha da belirginleşti. Hastanelerin ödemesi çok gecikmesi nedeniyle paralarını 3-5 ay değil, 25 ve 30 ay sonra alıyorlar. Bu yüzden ihalelere girmekten kaçınıyor firmalar. Son dolar kurundaki artış ve belirsizlik daha da arttı. Firmalar hastanelere malzeme vermiyor. Bu da bazı branşlar da daha belirgin olmak üzere kritik malzemelerin kullanıldığı işlemlerin aksamasına neden oluyor. Başta ortopedi, kardiyoloji ve beyin cerrahisi olmak üzere birçok bölümde yaşanıyor. Bu önemli bir sağlık sorunu. Bazı işlemler şu anda tamamen durmuş değilse bile güçlükle yapılıyor. Erteleniyor. Ertelenmesi çok kabul edilebilir bir durum değil. Bir süre sonra bu malzemeler hiç temin edilmediğinde de işlemler yapılamayacak. Sadece bunları temin edebilen özel hastanelerde yapılabilecek vatandaş. Özel hastaneler bu aradaki farkı vatandaşa fatura ederek yapılabilecek. Sonuçta parası olan yaptırıyor parası olmayan yaptıramayacak. Vatandaşın cebine bir darbe de buradan geliyor.”