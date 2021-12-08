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TÜMDES: Ortopedi ve beyin cerrahisinde kullanılan malzemeler temin edilemiyor
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İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, başta ortopedi, kardiyoloji ve beyin cerrahisi olmak üzere birçok bölümde medikal ürünlerin tedarik edilmesinde güçlük yaşandığını söyledi.
Türkiye’deki sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaların bağlı olduğu ORDER-TÜSAN-TOBDER-TÜDER dernekleri, 6 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren hastanelere ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarındaki her türlü tıbbi cihaz ve medikal malzemenin satışının durduracağını açıklamıştı.
Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, tıbbi malzeme tedarikçileri, 2 Aralık 2021 tarihinde SGK ve Sağlık Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçelerde, artan maliyetleri karşılayamadıklarından dolayı ekonomik planlama yeteneğini kaybettiklerini, üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını almadıklarını, artan döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini belirtti.
ORDER-TÜSAN-TOBDER-TÜDER dernekleri, bugün öğleden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir toplantı düzenlendi. Derneklerin başkan ve yardımcılarının katıldığı toplantı sonrasında şu açıklama yapıldı:
“08.12.2021 tarihinde saat 14.00’da Sağlık Bakanlığı'nda Sn. Fahrettin Koca ile yaptığımız sonuç bildirisidir.
1) Bugünden itibaren geçmiş alacaklarımıza istinaden 3 milyar TL ödeme emri Bakan bey tarafından imzalanmıştır.
2) Geri kalan alacaklarımız için 25 Aralık 2021 tarihinde bir ödeme takvimi planı için tekrardan bir araya gelme kararı alınmıştır."
'Borç 12 milyar lira'
Tüm Tıbbi Cihazları Üreticileri Derneği Başkanı Birol Yentür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı toplantı sonrasında Gazete Duvar’a açıklamalarda bulundu. Yentür, şunları söyledi:
“20 aydır yapılamayan tahsilattan dolayı tedarik süreci kesilmesi noktasına gelmişti. Burada tedarik sıkıntısı oluştu. Bakan bey Cumhurbaşkanı ile Katar ziyaretindeydi. Dün gelir gelmez bunları masaya yatırdı. Bugün de bize dönüş yaptı. Öğleden sonra bir toplantı yaptık. Ne aldık ne alamadık? 3 milyar lira ödeme garantisi aldık. Ödeme protokolünü imzaladı. Yarın sabahtan itibaren ödemeler yapılacak. Ayın 25’inde bir toplantı daha yapılacak. Geri kalan rakamın ödeme takvimini istişare edeceğiz. Tıbbi cihaz sektörünün alacağı 12 milyar lira. Bunun 3 milyar lirasının ödenmesi için bugün imzalandı.”
“Tedarik zinciri ne zaman normale dönecek?” sorusuna Yentür şu yanıtı verdi:
“Çok büyük bir problem var zaten. Hastaneler de tahsilat yapamamamız nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşıyordu. Bu gelen para ile hammadde alınabilsin ve tedarik devam edilebilsin. Hesaplara para düşer düşmez bu konuda rahatlama olacak. Bakan beyin bizzat şahsi sözüdür. Eğer sözümde duramazsam ve bu parayı ödemezsem kesebilirsiniz, hakkınızdır. Ben bu parayı vereceğim size.”
‘Bu önemli bir sağlık sorunu’
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, medikal ürünlerin tedarik edilmemesi durumunda ameliyatların yapılamayacağını açıkladı.
“Yeni bir sorun değil ama daha çok büyüdü ve yaygınlaştı” diyen Küçükosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu malzemelerin alımıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği bir fiyat var. Bu fiyatlar üzerinden hastaneler ihaleler açıyor. Bunu ithal eden firmalar bu ihalelere giriyorlar. Bu kurdaki hızlı artış ve dengesizlik nedeniyle daha da belirginleşti. Hastanelerin ödemesi çok gecikmesi nedeniyle paralarını 3-5 ay değil, 25 ve 30 ay sonra alıyorlar. Bu yüzden ihalelere girmekten kaçınıyor firmalar. Son dolar kurundaki artış ve belirsizlik daha da arttı. Firmalar hastanelere malzeme vermiyor. Bu da bazı branşlar da daha belirgin olmak üzere kritik malzemelerin kullanıldığı işlemlerin aksamasına neden oluyor. Başta ortopedi, kardiyoloji ve beyin cerrahisi olmak üzere birçok bölümde yaşanıyor. Bu önemli bir sağlık sorunu. Bazı işlemler şu anda tamamen durmuş değilse bile güçlükle yapılıyor. Erteleniyor. Ertelenmesi çok kabul edilebilir bir durum değil. Bir süre sonra bu malzemeler hiç temin edilmediğinde de işlemler yapılamayacak. Sadece bunları temin edebilen özel hastanelerde yapılabilecek vatandaş. Özel hastaneler bu aradaki farkı vatandaşa fatura ederek yapılabilecek. Sonuçta parası olan yaptırıyor parası olmayan yaptıramayacak. Vatandaşın cebine bir darbe de buradan geliyor.”