https://tr.sputniknews.com/20211208/turkiyeyi-10-ayda-yaklasik-44-milyon-rus-turist-ziyaret-etti--1051561701.html
Türkiye'yi 10 ayda yaklaşık 4.4 milyon Rus turist ziyaret etti
Türkiye'yi 10 ayda yaklaşık 4.4 milyon Rus turist ziyaret etti
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamasına göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’yi 21 milyondan fazla... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:43+0300
2021-12-08T12:43+0300
2021-12-08T12:46+0300
antalya
rusya tur operatörleri birliği (ator)
rus
turist
kültür ve turizm bakanlığı
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Rusya, Türkiye’ye turist akışında liderliğini korudu. Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye yaklaşık 4.4 milyon Rus turist geldi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 128.2 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 24.8 daha az. İkinci sırada 2.7 milyon turistle Almanya, üçüncü sırada da yaklaşık 2 milyon turistle Ukrayna yer alıyor. Turistler için en popüler güzergah Antalya oldu. Rus turistlerin yüzde 79’u Antalya'yı tercih etti. İstanbul’a giden turistlerin oranı yüzde 14 civarındaydı, turistlerin geri kalanı da Ege kıyılarında tatil yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-turistler-2022yi-avrupa-turkiye-ve-baede-karsilamayi-planliyor-1051107892.html
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antalya, rusya tur operatörleri birliği (ator), rus, turist, kültür ve turizm bakanlığı
Türkiye'yi 10 ayda yaklaşık 4.4 milyon Rus turist ziyaret etti
12:43 08.12.2021 (güncellendi: 12:46 08.12.2021)
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamasına göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’yi 21 milyondan fazla yabancı turist ziyaret etti, bunların yaklaşık 4.4 milyonu Rusya’dan turistler oldu.
Rusya, Türkiye’ye turist akışında liderliğini korudu. Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye yaklaşık 4.4 milyon Rus turist geldi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 128.2 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 24.8 daha az.
İkinci sırada 2.7 milyon turistle Almanya, üçüncü sırada da yaklaşık 2 milyon turistle Ukrayna yer alıyor.
Turistler için en popüler güzergah Antalya oldu. Rus turistlerin yüzde 79’u Antalya'yı tercih etti. İstanbul’a giden turistlerin oranı yüzde 14 civarındaydı, turistlerin geri kalanı da Ege kıyılarında tatil yaptı.