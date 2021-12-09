https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-pfizer-biontech-asisinin-3-dozuna-16-17-yas-grubu-icin-onay-1051623789.html

Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 16-17 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini açıkladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:02+0300

2021-12-09T22:02+0300

2021-12-09T22:03+0300

koronavirüs

pfizer

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

biontech

koronavirüs aşısı

uğur şahin

varyant

hatırlatma dozu

omicron

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ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle aşıların hatırlatma dozu programını genişletirken, Pfizer ise 4 doz aşının beklenenden daha erken yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Kovid19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.İki doz Pfizer-BioNTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) çok yakında vermesi bekleniyor.Pfizer ve BioNTech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/pfizer-biontech-omicron-varyantina-karsi-asi-icin-tarih-verdi-1051569591.html

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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech , koronavirüs aşısı, uğur şahin, varyant, hatırlatma dozu, omicron