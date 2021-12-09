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Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 16-17 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini açıkladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T22:02+0300
2021-12-09T22:03+0300
koronavirüs
pfizer
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
biontech
koronavirüs aşısı
uğur şahin
varyant
hatırlatma dozu
omicron
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ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle aşıların hatırlatma dozu programını genişletirken, Pfizer ise 4 doz aşının beklenenden daha erken yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Kovid19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.İki doz Pfizer-BioNTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) çok yakında vermesi bekleniyor.Pfizer ve BioNTech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/pfizer-biontech-omicron-varyantina-karsi-asi-icin-tarih-verdi-1051569591.html
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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech , koronavirüs aşısı, uğur şahin, varyant, hatırlatma dozu, omicron

Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

22:02 09.12.2021 (güncellendi: 22:03 09.12.2021)
© REUTERS / Hannah BeierPfizer-BioNTech - koronavirüs aşısı
Pfizer-BioNTech - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Hannah Beier
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 16-17 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini açıkladı.
ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle aşıların hatırlatma dozu programını genişletirken, Pfizer ise 4 doz aşının beklenenden daha erken yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.
Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.
Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Kovid19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
İki doz Pfizer-BioNTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) çok yakında vermesi bekleniyor.
Pfizer ve BioNTech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.
Pfizer- BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
KORONAVİRÜS
Pfizer-BioNTech'ten ilk resmi açıklama: 3 doz aşı Omicron varyantına karşı etkili
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