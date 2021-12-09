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ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T11:45+0300
2021-12-09T11:45+0300
türkiye
aselsan
sözleşme
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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aselsan, sözleşme

ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

11:45 09.12.2021
ASELSAN
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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