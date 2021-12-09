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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211209/bankalardaki-doviz-mevduatlarinin-payi-rekor-seviyede-1051609741.html
Bankalardaki döviz mevduatlarının payı rekor seviyede
Bankalardaki döviz mevduatlarının payı rekor seviyede
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre 3 Aralık haftasında döviz mevduatları 1.1 milyar dolarlık düşüşle 230.9 milyar dolar... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:30+0300
2021-12-09T15:30+0300
2021-12-09T15:30+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
tcmb
1 dolar
mevduat faizi
dolar/tl
mevduat
128 milyar dolar
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Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının payı rekor seviyeye yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 3 Mart haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1.1 milyar düşüşle 230.9 milyar dolar oldu.Döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 62.2 ile rekor seviyeye yükseldi. Son olarak 2001 yılı Ekim ayında döviz mevduatlarının payı yüzde 61.5 seviyesini görmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211203/merkez-bankasindan-dolara-bir-mudahale-daha-1051409348.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, tcmb, 1 dolar, mevduat faizi, dolar/tl, mevduat, 128 milyar dolar
Bankalardaki döviz mevduatlarının payı rekor seviyede
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre 3 Aralık haftasında döviz mevduatları 1.1 milyar dolarlık düşüşle 230.9 milyar dolar oldu.
Yurtiçi yerleşiklerin
döviz mevduatlarının payı rekor seviyeye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 3 Mart haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1.1 milyar düşüşle 230.9 milyar dolar oldu.
Döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 62.2 ile rekor seviyeye yükseldi. Son olarak 2001 yılı Ekim ayında döviz mevduatlarının payı yüzde 61.5 seviyesini görmüştü.