https://tr.sputniknews.com/20211209/bankalardaki-doviz-mevduatlarinin-payi-rekor-seviyede-1051609741.html

Bankalardaki döviz mevduatlarının payı rekor seviyede

Bankalardaki döviz mevduatlarının payı rekor seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre 3 Aralık haftasında döviz mevduatları 1.1 milyar dolarlık düşüşle 230.9 milyar dolar... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T15:30+0300

2021-12-09T15:30+0300

2021-12-09T15:30+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

tcmb

1 dolar

mevduat faizi

dolar/tl

mevduat

128 milyar dolar

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Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının payı rekor seviyeye yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 3 Mart haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1.1 milyar düşüşle 230.9 milyar dolar oldu.Döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 62.2 ile rekor seviyeye yükseldi. Son olarak 2001 yılı Ekim ayında döviz mevduatlarının payı yüzde 61.5 seviyesini görmüştü.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, tcmb, 1 dolar, mevduat faizi, dolar/tl, mevduat, 128 milyar dolar