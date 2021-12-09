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Dolandırıcılar, sağlıkçının kartından 20 binlik telefon aldı
Dolandırıcılar, sağlıkçının kartından 20 binlik telefon aldı
Zonguldak’ta 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat’ın habersizce kredi kartı limiti yükseltildi, ardından da bir alışveriş sitesinden 20 bin liralık cep... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:49+0300
2021-12-09T15:49+0300
türkiye
zonguldak
banka
kredi kartı dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık
telefon
kredi kartı
banka hesabı
internet dolandırıcılığı
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Edinilen bilgiye göre kentte bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın cep telefonuna önce bir SMS ulaştı. Kredi kartı limitinin 35 bin TL'ye yükseltildiğini gören Kanat'a kısa zaman sonra bir alışveriş sitesi üzerinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındığı mesajı geldi.Şok üstüne şok yaşayan Kanat telefonuyla bankayı aramak istediği bankadan aradığını söyleyen kişi yaptığı alışverişi sordu. Olayın şokuyla böyle bir alışveriş yapmadığını ve iptal edilmesini isteyen Kanat, karşı tarafın gereken işlemin yapıldığını ve mobil bankacılığının bloke edildiğini söylemesi üzerine telefonu kapattı. Ancak arayan numaranın bir GSM hattına ait olduğunu görmesi üzerine ikinci kez bankayı aradı.Yapılan alışveriş sonrası paranın satıcıya geçmediğini ve provizyonda beklediğini söyleyen Kanat, banka yetkilisine de işlemin bilgisi dışında olduğunu ve iptal edilmesini söyledi.'Çağrı merkezi̇ i̇ptal etti̇ği̇ni̇ söyledi̇'Çağrı merkezi yetkilisinin işlemi iptal ettiğini ve provizyondaki işlemin gerçekleştirilmeyeceğini söylemesi üzerine 48 saatlik bekleme sürecine girdiğini anlatan Kanat, hafta sonu sabah 06.00 sıralarında bankadan gelen mesajı görünce bir şok daha yaşadı. İşlemin gerçekleştiği ve ödemenin satıcıya aktarıldığını öğrenen Kanat yeniden bankayı aradı.Yetkiliye işlemin iptal edilmesine rağmen neden ödemenin satıcıya aktarıldığını soran Kanat yanıt alamadı. Bu sırada kargonun iade edilmesini beklerken dolandırıcıya gönderildiğini öğrenen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı. Tüketici Hakları Derneği'ne de başvuran sağlık çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211126/yasli-kadin-1-milyon-liralik-altinlarini-dolandiricilara-teslim-etti-1051168495.html
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zonguldak, banka, kredi kartı dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, telefon, kredi kartı, banka hesabı, internet dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, sağlıkçının kartından 20 binlik telefon aldı

15:49 09.12.2021
© İHADolandırıcılar, sağlıkçının kartından 20 binlik telefon aldı
Dolandırıcılar, sağlıkçının kartından 20 binlik telefon aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
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Zonguldak’ta 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat’ın habersizce kredi kartı limiti yükseltildi, ardından da bir alışveriş sitesinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındı.
Edinilen bilgiye göre kentte bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın cep telefonuna önce bir SMS ulaştı. Kredi kartı limitinin 35 bin TL'ye yükseltildiğini gören Kanat'a kısa zaman sonra bir alışveriş sitesi üzerinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındığı mesajı geldi.
Şok üstüne şok yaşayan Kanat telefonuyla bankayı aramak istediği bankadan aradığını söyleyen kişi yaptığı alışverişi sordu. Olayın şokuyla böyle bir alışveriş yapmadığını ve iptal edilmesini isteyen Kanat, karşı tarafın gereken işlemin yapıldığını ve mobil bankacılığının bloke edildiğini söylemesi üzerine telefonu kapattı. Ancak arayan numaranın bir GSM hattına ait olduğunu görmesi üzerine ikinci kez bankayı aradı.
Yapılan alışveriş sonrası paranın satıcıya geçmediğini ve provizyonda beklediğini söyleyen Kanat, banka yetkilisine de işlemin bilgisi dışında olduğunu ve iptal edilmesini söyledi.
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'Çağrı merkezi̇ i̇ptal etti̇ği̇ni̇ söyledi̇'

Çağrı merkezi yetkilisinin işlemi iptal ettiğini ve provizyondaki işlemin gerçekleştirilmeyeceğini söylemesi üzerine 48 saatlik bekleme sürecine girdiğini anlatan Kanat, hafta sonu sabah 06.00 sıralarında bankadan gelen mesajı görünce bir şok daha yaşadı. İşlemin gerçekleştiği ve ödemenin satıcıya aktarıldığını öğrenen Kanat yeniden bankayı aradı.
Yetkiliye işlemin iptal edilmesine rağmen neden ödemenin satıcıya aktarıldığını soran Kanat yanıt alamadı. Bu sırada kargonun iade edilmesini beklerken dolandırıcıya gönderildiğini öğrenen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı. Tüketici Hakları Derneği'ne de başvuran sağlık çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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