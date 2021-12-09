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Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki
Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki
Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A Takımı için Floki ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre, futbolcuların konçlarında sezon boyunca 'Floki'... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:06+0300
2021-12-09T16:06+0300
spor
fenerbahçe
sponsor
anlaşma
sponsorluk
sözleşme
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe beko
floki
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklamada Floki ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Futbol A Takımımız ile kripto endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan ve dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.Floki bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımızın 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu.Futbol A Takımımız bu anlaşma kapsamında 2021/2022 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya “Floki” logolu çoraplar ile çıkacak.Hızla büyüyen 350.000'den fazla kullanıcı tabanıyla dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki’ ye ailemize hoş geldin diyor; anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20211207/kadin-futbolundaki-ilk-derbi-heyecaninda-fenerbahce-galatasarayi-7-0-maglup-etti-1051541026.html
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fenerbahçe, sponsor, anlaşma, sponsorluk, sözleşme, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe beko, floki

Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki

16:06 09.12.2021
© Fotoğraf : FlokiFenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki
Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Fotoğraf : Floki
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A Takımı için Floki ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre, futbolcuların konçlarında sezon boyunca 'Floki' yazacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklamada Floki ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımız ile kripto endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan ve dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Floki bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımızın 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu.

Futbol A Takımımız bu anlaşma kapsamında 2021/2022 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya “Floki” logolu çoraplar ile çıkacak.

Hızla büyüyen 350.000'den fazla kullanıcı tabanıyla dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki’ ye ailemize hoş geldin diyor; anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyoruz."
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