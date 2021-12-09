https://tr.sputniknews.com/20211209/fenerbahceye-yeni-sponsor-floki-1051611584.html

Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki

Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki

Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A Takımı için Floki ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre, futbolcuların konçlarında sezon boyunca 'Floki'... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T16:06+0300

2021-12-09T16:06+0300

2021-12-09T16:06+0300

spor

fenerbahçe

sponsor

anlaşma

sponsorluk

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fenerbahçe spor kulübü

fenerbahçe beko

floki

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklamada Floki ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Futbol A Takımımız ile kripto endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan ve dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.Floki bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımızın 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu.Futbol A Takımımız bu anlaşma kapsamında 2021/2022 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya “Floki” logolu çoraplar ile çıkacak.Hızla büyüyen 350.000'den fazla kullanıcı tabanıyla dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki’ ye ailemize hoş geldin diyor; anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20211207/kadin-futbolundaki-ilk-derbi-heyecaninda-fenerbahce-galatasarayi-7-0-maglup-etti-1051541026.html

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