HDP’li Beştaş: Soylu beni Meclis'te tehdit etti

"Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi. Bakan Bey biz, milletvekilleri olarak sizin bütün suçlarınıza, saldırınıza, kumpaslarınıza rağmen boyun eğmedik, teslim olmadık. Yönettiğiniz içişleri teşkilatı var ya, davul sizin elinizde, tokmak kimde takdir edin. Vali, polis sizin elinizde. Sahte delille dava açıyorsunuz. 3 gün önce cumhurbaşkanı oradaydı. AKP'liler yürüdü. Ben orada açıklama yapamıyorum. Valiler AK Parti il başkanı gibi. Siz nasıl halkın oyuyla oradaysanız biz de öyle geldik. Halk iradesine saygı göstermeyi öğreneceksiniz."