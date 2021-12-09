HDP’li Beştaş: Soylu beni Meclis'te tehdit etti

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi" ifadesini kullandı.İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında dile getirilen ve savcılıklar tarafından başlayan gerilimi hatırlatması üzerine Soylu söz aldı.Terörle mücadeleye de vurgu yapan Soylu iddiaların mesnetsiz olduğunu söyleyerek Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Dervişoğlu, konuşmasının çerçevesine vurgu yaparak iddia vurgusunu hatırlattı.Meral Danış Beştaş kürsüden inmesinin ardından yeniden söz alarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.Beştaş şöyle konuştu:
TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tehdit edildiğini söyledi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi" ifadesini kullandı.
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında dile getirilen ve savcılıklar tarafından başlayan gerilimi hatırlatması üzerine Soylu söz aldı.
Terörle mücadeleye de vurgu yapan Soylu iddiaların mesnetsiz olduğunu söyleyerek Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Dervişoğlu, konuşmasının çerçevesine vurgu yaparak iddia vurgusunu hatırlattı.
Meral Danış Beştaş kürsüden inmesinin ardından yeniden söz alarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
"Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi. Bakan Bey biz, milletvekilleri olarak sizin bütün suçlarınıza, saldırınıza, kumpaslarınıza rağmen boyun eğmedik, teslim olmadık. Yönettiğiniz içişleri teşkilatı var ya, davul sizin elinizde, tokmak kimde takdir edin. Vali, polis sizin elinizde. Sahte delille dava açıyorsunuz. 3 gün önce cumhurbaşkanı oradaydı. AKP'liler yürüdü. Ben orada açıklama yapamıyorum. Valiler AK Parti il başkanı gibi. Siz nasıl halkın oyuyla oradaysanız biz de öyle geldik. Halk iradesine saygı göstermeyi öğreneceksiniz."