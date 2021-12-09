https://tr.sputniknews.com/20211209/ibb-istanbulun-dev-kedilere-ev-sahipligi-yaptigini-biliyor-muydunuz-1051608015.html

İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?

İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?

İBB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Miniatürk'teki 'dev kedileri' paylaştı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T14:27+0300

2021-12-09T14:27+0300

2021-12-09T14:27+0300

yaşam

istanbul

kedi

ibb

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Mimari eserleri, turistik mekanları ve kültürel güzellikleriyle dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra, yüz binlerce kediye de ev sahipliği yapıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'deki çeşitli yapıtların maketlerinin sergilendiği Minitürk'ü mesken edinen kedilerin videosunu paylaştı. İBB tarafından paylaşılan paylaşılan videoda "İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/ayasofyanin-kedisi-kilic-kayboldu-1051529939.html

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istanbul, kedi, ibb