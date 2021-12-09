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https://tr.sputniknews.com/20211209/ibb-istanbulun-dev-kedilere-ev-sahipligi-yaptigini-biliyor-muydunuz-1051608015.html
İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
İBB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Miniatürk'teki 'dev kedileri' paylaştı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:27+0300
2021-12-09T14:27+0300
2021-12-09T14:27+0300
yaşam
istanbul
kedi
ibb
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Mimari eserleri, turistik mekanları ve kültürel güzellikleriyle dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra, yüz binlerce kediye de ev sahipliği yapıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'deki çeşitli yapıtların maketlerinin sergilendiği Minitürk'ü mesken edinen kedilerin videosunu paylaştı. İBB tarafından paylaşılan paylaşılan videoda "İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/ayasofyanin-kedisi-kilic-kayboldu-1051529939.html
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istanbul, kedi, ibb
İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
İBB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Miniatürk'teki 'dev kedileri' paylaştı.
Mimari eserleri, turistik mekanları ve kültürel güzellikleriyle dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra, yüz binlerce kediye de ev sahipliği yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'deki çeşitli yapıtların maketlerinin sergilendiği Minitürk'ü mesken edinen kedilerin videosunu paylaştı.
İBB tarafından paylaşılan paylaşılan videoda "İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verildi.