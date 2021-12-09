Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211209/ibb-istanbulun-dev-kedilere-ev-sahipligi-yaptigini-biliyor-muydunuz-1051608015.html
İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
İBB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Miniatürk'teki 'dev kedileri' paylaştı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:27+0300
2021-12-09T14:27+0300
yaşam
istanbul
kedi
ibb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050582913_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_360c01bb8304eeb264f0a97fe1a468be.jpg
Mimari eserleri, turistik mekanları ve kültürel güzellikleriyle dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra, yüz binlerce kediye de ev sahipliği yapıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'deki çeşitli yapıtların maketlerinin sergilendiği Minitürk'ü mesken edinen kedilerin videosunu paylaştı. İBB tarafından paylaşılan paylaşılan videoda "İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/ayasofyanin-kedisi-kilic-kayboldu-1051529939.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050582913_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_406e6c8c389402f3d6dcfc6ece38a527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kedi, ibb

İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?

14:27 09.12.2021
© Flickr / Vee SatayamasKara kedi
Kara kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Flickr / Vee Satayamas
Abone ol
İBB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Miniatürk'teki 'dev kedileri' paylaştı.
Mimari eserleri, turistik mekanları ve kültürel güzellikleriyle dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra, yüz binlerce kediye de ev sahipliği yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'deki çeşitli yapıtların maketlerinin sergilendiği Minitürk'ü mesken edinen kedilerin videosunu paylaştı.
İBB tarafından paylaşılan paylaşılan videoda "İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verildi.
Ayasofya kedisi Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
7 Aralık, 15:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
14:27İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
14:26Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız
14:25Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz
14:20Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti
14:18'İnternetin kokusu' yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokuyor
14:18CHP'li Ağbaba: TÜİK, bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
14:14Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
14:12Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı
14:05TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
13:54İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
13:51Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
13:48Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
13:33Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
13:33Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin lira ceza
13:28İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu
13:26AYM'den 'icradan alınan araç' için karar
13:25ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
13:24Akkuyu NGS'de 1. ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
13:22'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı