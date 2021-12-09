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İngiltere Dışişleri'nin 'Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığıyla' ilgili açıklamasına Rusya'dan yanıt
İngiltere Dışişleri'nin 'Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığıyla' ilgili açıklamasına Rusya'dan yanıt
Rus Senatör Cabarov, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Avrupa'nın Rus gazına bağımlılıktan kaçınması gerektiğine ilişkin açıklamalarına, ‘sıradaki histeri’... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T04:37+0300
2021-12-09T04:37+0300
dünya
avrupa
rusya
ingiltere
doğalgaz
vladimir cabarov
liz truss
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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Avrupa'nın 'Rus gazına bağımlılıktan kaçınması gerektiği' yönündeki açıklamalarına, ‘sıradaki histeri’ sözleri ile yanıt verdi.Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Cabarov, "Eğer Avrupa'nın Rus gazına ihtiyacı varsa, onu almalı, çünkü o karlı. Sıvılaştırılmış gazdan (LPG) daha ucuza satılıyor" ifadelerini kullandı.İngiliz bakanın kullandığı ‘bağımlılık’ sözü ile ilgili şaşkınlığını dile getiren Cabarov, "Bizim ürünümüz var, onlarda ise para. Ve bunun bağımlılığı ya da bağımsızlığı ne şekilde etkilediğini anlamak zor" dedi.Bu açıklamanın Rusya'ya yönelik ‘sıradaki histeriden’ farklı bir şey olmadığını söyleyen Cabarov, Truss’ın sözlerinin sakin karşılanması gerektiğini vurguladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Avrupa'yı Rus gazına stratejik bağımlılıktan kaçınmaya çağırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/ukraynadan-abd-ingiltere-ve-kanadaya-natodan-bagimsiz-destek-cagrisi-1051505639.html
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avrupa, rusya, ingiltere, doğalgaz, vladimir cabarov, liz truss

İngiltere Dışişleri'nin 'Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığıyla' ilgili açıklamasına Rusya'dan yanıt

04:37 09.12.2021
© Sputnik / Владимир ТрефиловRusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rus Senatör Cabarov, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Avrupa'nın Rus gazına bağımlılıktan kaçınması gerektiğine ilişkin açıklamalarına, ‘sıradaki histeri’ sözleriyle yanıt verdi.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Avrupa'nın 'Rus gazına bağımlılıktan kaçınması gerektiği' yönündeki açıklamalarına, ‘sıradaki histeri’ sözleri ile yanıt verdi.
Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Cabarov, "Eğer Avrupa'nın Rus gazına ihtiyacı varsa, onu almalı, çünkü o karlı. Sıvılaştırılmış gazdan (LPG) daha ucuza satılıyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz bakanın kullandığı ‘bağımlılık’ sözü ile ilgili şaşkınlığını dile getiren Cabarov, "Bizim ürünümüz var, onlarda ise para. Ve bunun bağımlılığı ya da bağımsızlığı ne şekilde etkilediğini anlamak zor" dedi.
Bu açıklamanın Rusya'ya yönelik ‘sıradaki histeriden’ farklı bir şey olmadığını söyleyen Cabarov, Truss’ın sözlerinin sakin karşılanması gerektiğini vurguladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Avrupa'yı Rus gazına stratejik bağımlılıktan kaçınmaya çağırmıştı.
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