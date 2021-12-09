https://tr.sputniknews.com/20211209/ingiltere-disislerinin-avrupanin-rus-gazina-bagimliligiyla-ilgili-aciklamasina-rusyadan-yanit-1051593317.html

İngiltere Dışişleri'nin 'Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığıyla' ilgili açıklamasına Rusya'dan yanıt

İngiltere Dışişleri'nin 'Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığıyla' ilgili açıklamasına Rusya'dan yanıt

Rus Senatör Cabarov, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Avrupa'nın Rus gazına bağımlılıktan kaçınması gerektiğine ilişkin açıklamalarına, ‘sıradaki histeri’... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T04:37+0300

2021-12-09T04:37+0300

2021-12-09T04:37+0300

dünya

avrupa

rusya

ingiltere

doğalgaz

vladimir cabarov

liz truss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051593150_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_3c227e503aaff4901cc79a45b874718a.jpg

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Avrupa'nın 'Rus gazına bağımlılıktan kaçınması gerektiği' yönündeki açıklamalarına, ‘sıradaki histeri’ sözleri ile yanıt verdi.Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Cabarov, "Eğer Avrupa'nın Rus gazına ihtiyacı varsa, onu almalı, çünkü o karlı. Sıvılaştırılmış gazdan (LPG) daha ucuza satılıyor" ifadelerini kullandı.İngiliz bakanın kullandığı ‘bağımlılık’ sözü ile ilgili şaşkınlığını dile getiren Cabarov, "Bizim ürünümüz var, onlarda ise para. Ve bunun bağımlılığı ya da bağımsızlığı ne şekilde etkilediğini anlamak zor" dedi.Bu açıklamanın Rusya'ya yönelik ‘sıradaki histeriden’ farklı bir şey olmadığını söyleyen Cabarov, Truss’ın sözlerinin sakin karşılanması gerektiğini vurguladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Avrupa'yı Rus gazına stratejik bağımlılıktan kaçınmaya çağırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/ukraynadan-abd-ingiltere-ve-kanadaya-natodan-bagimsiz-destek-cagrisi-1051505639.html

rusya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, rusya, ingiltere, doğalgaz, vladimir cabarov, liz truss