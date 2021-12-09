https://tr.sputniknews.com/20211209/isidin-sozde-egitim-sorumlusuna-agirlastirilmis-muebbet-1051615978.html

IŞİD'in 'eğitim sorumlusu'na ağırlaştırılmış müebbet

IŞİD'in 'eğitim sorumlusu'na ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya'da yakalanan IŞİD'in 'eğitim sorumlusu, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:02+0300

2021-12-09T18:02+0300

2021-12-09T18:11+0300

türkiye

suriye

irak

işid

ürdün

silahlı saldırı

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IŞİD'in eğitim faaliyetlerinin 'eğitim sorumlusu' olduğu belirlenen A.Z.A.A.D., 31 Aralık 2020'de Sakarya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.Zanlının, DEAŞ'ın 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı öne sürülmüştü.Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.Videonun montaj olduğunu ileri sürdüCelse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında hüküm verilerek tutukluluk halinin devamını istedi.Tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık A.Z.A.A.D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, videoda yer alan maktulün Ürdünlü olmadığını bildiğini söyledi.Videonun montaj olduğunu ileri süren sanık, görüntüler haricinde kişiyi öldürdüğüne dair herhangi bir delilin olmadığını savundu.'Faaliyetlerim nedeniyle pişmanım'Sanık, sorumlu olduğuna dair suçlamaları reddetti:"IŞİD' kendi irademle katıldım. 2017'ye kadar faaliyet gösterdiğimi anlattım. Ancak sorumlu suçlamasını kabul etmiyorum. Tüm faaliyetlerim nedeniyle pişmanım. Bu video haricinde örgütle tek fotoğrafım yok. Örgütün üst düzey sorumluları olmak üzere birçok kişiyi fotoğraflardan teşhis ettim. Tüm bunlar samimiyetle pişmanlığımı gösterir"'Türkiye'de faaliyette bulunmadım'Türkiye'de örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını öne süren sanık, beraatini, tahliyesini ve Ürdün'e iadesini talep etti.Sanık avukatı da videonun tekrar incelenmesini isteyerek, cumhuriyet savcısının verdiği mütalaaya katılmadığını beyan etti.Ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapisKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanığın Ürdün'e iade talebini reddeden mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/isid-uyeliginden-sinir-disi-edilen-kisi-sahte-pasaportla-istanbul-havalimaninda-yakalandi-1050650164.html

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suriye, irak, işid, ürdün, silahlı saldırı