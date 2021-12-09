Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/kuyuda-cesedi-bulundu-baba-agabey-ve-uvey-anne-agirlastirilmis-muebbete-carptirildi-1051605612.html
Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Zonguldak'ta nisan ayında ormanda kapatılan su kuyusunda cesedi bulunan 32 yaşındaki Aydın Zengin'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan babası Sait... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:51+0300
2021-12-09T13:52+0300
türkiye
zonguldak
oğul
dava
baba
ağırlaştırılmış müebbet
katil
üvey anne
müebbet
müebbet hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051605306_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_afb109b3993cdc05cb63c46e5fbdb1d5.jpg
Zonguldak'ın Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020'de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı. Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.Duruşmada ifade veren 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip Aydın Zengin'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi. İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, "Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar" dedi.Aykut Zengin ise o dönem Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.Üvey anne Ümmiye Zengin de olayla ilgili bağlantısının olmadığını söyleyip beraatini istedi.Ağırlaştırılmış müebbet hapi̇sSanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin'e de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' veren mahkeme heyeti, cezada, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim de uygulamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/gaziantepte-bebegini-darp-eden-baba-hakkinda-20-yila-kadar-hapis-cezasi-istemi-kabul-edildi-1051561460.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051605306_54:0:571:388_1920x0_80_0_0_653f13f5128436883c7fb1184e4dee74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, oğul, dava, baba, ağırlaştırılmış müebbet, katil, üvey anne, müebbet, müebbet hapis cezası

Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

13:51 09.12.2021 (güncellendi: 13:52 09.12.2021)
© DHAKuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
Abone ol
Zonguldak'ta nisan ayında ormanda kapatılan su kuyusunda cesedi bulunan 32 yaşındaki Aydın Zengin'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zonguldak'ın Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020'de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı.
Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.
Duruşmada ifade veren 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip Aydın Zengin'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi. İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, "Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar" dedi.
Aykut Zengin ise o dönem Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.
Üvey anne Ümmiye Zengin de olayla ilgili bağlantısının olmadığını söyleyip beraatini istedi.
Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
TÜRKİYE
Gaziantep'te bebeğini darp eden baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi kabul edildi
Dün, 12:35

Ağırlaştırılmış müebbet hapi̇s

Sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin'e de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' veren mahkeme heyeti, cezada, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim de uygulamadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
14:27İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
14:26Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız
14:25Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz
14:20Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti
14:18'İnternetin kokusu' yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokuyor
14:18CHP'li Ağbaba: TÜİK, bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
14:14Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
14:12Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı
14:05TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
13:54İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
13:51Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
13:48Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
13:33Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
13:33Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin lira ceza
13:28İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu
13:26AYM'den 'icradan alınan araç' için karar
13:25ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
13:24Akkuyu NGS'de 1. ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
13:22'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı