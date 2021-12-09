https://tr.sputniknews.com/20211209/kuyuda-cesedi-bulundu-baba-agabey-ve-uvey-anne-agirlastirilmis-muebbete-carptirildi-1051605612.html

Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Zonguldak'ta nisan ayında ormanda kapatılan su kuyusunda cesedi bulunan 32 yaşındaki Aydın Zengin'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan babası Sait... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:51+0300

2021-12-09T13:51+0300

2021-12-09T13:52+0300

türkiye

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Zonguldak'ın Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020'de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı. Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.Duruşmada ifade veren 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip Aydın Zengin'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi. İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, "Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar" dedi.Aykut Zengin ise o dönem Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.Üvey anne Ümmiye Zengin de olayla ilgili bağlantısının olmadığını söyleyip beraatini istedi.Ağırlaştırılmış müebbet hapi̇sSanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin'e de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' veren mahkeme heyeti, cezada, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim de uygulamadı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/gaziantepte-bebegini-darp-eden-baba-hakkinda-20-yila-kadar-hapis-cezasi-istemi-kabul-edildi-1051561460.html

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