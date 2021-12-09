https://tr.sputniknews.com/20211209/pentagon-tayvanin-cini-caydirmak-icin-asimetrik-savunma-kabiliyetlerini-acilen-gelistirmesi-gerek-1051592054.html

Pentagon: Tayvan'ın Çin'i caydırmak için asimetrik savunma kabiliyetlerini acilen geliştirmesi gerek

Pentagon: Tayvan'ın Çin'i caydırmak için asimetrik savunma kabiliyetlerini acilen geliştirmesi gerek

ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ratner, Tayvan'ın Çin'e karşı asimetrik savunma kabiliyetlerini acilen geliştirmesi... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T02:36+0300

2021-12-09T02:36+0300

2021-12-09T02:36+0300

dünya

abd

çin

tayvan

savunma

senato

ely ratner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049512276_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_fd07f7cee66bdee6ad0ad6017a467bd2.jpg

ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ely Ratner, Tayvan'ın 'Çin'i caydırmak' üzere acilen seyir füzeleri ve deniz mayınlarının konuşlandırılmasını içerebilecek asimetrik savunma kabiliyetleri geliştirmesi gerektiğini söyledi.Ratner, pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne verdiği ifadede, "Tayvan'ın öz savunmasına destek olmak kuşkusuz ki aciliyeti olan bir görev ve caydırıcılığın temel niteliğidir" dedi.Ratner, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in, 'adanın öz savunması için' güvenli, esnek, mobil ve uygun maliyetli askeri kabiliyetlerin geliştirilmesine öncelik vermesi gerektiğini kaydetti.Çin-Tayvan anlaşmazlığıÇin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti' iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.Pekin yönetimi, 'Tek Çin' ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211023/kuzey-kore-abdyi-tayvana-pervasizca-destek-veriyor-1050106509.html

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, tayvan, savunma, senato, ely ratner