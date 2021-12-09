https://tr.sputniknews.com/20211209/turkiye-katar-ve-bae-afganistanda-ortak-hareket-edebilir-mi-1051598330.html

Türkiye, Katar ve BAE Afganistan’da ortak hareket edebilir mi?

Türkiye, Katar ve BAE Afganistan’da ortak hareket edebilir mi?

Son dönemde Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydediliyor. Aynı zamanda Körfez ülkeleri de kendi içerisinde ilişkilerini yeni... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T11:23+0300

2021-12-09T11:23+0300

2021-12-09T11:23+0300

dünya

ortadoğu

recep tayyip erdoğan

israil

afganistan

türkiye

suudi arabistan

katar

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

şeyh temim bin hamad el sani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048641117_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b8676c52553b3ce580dcbc217908d3b1.jpg

Türkiye ve Katar, 2011’de başlayan Arap Baharı döneminden beri siyasi görüş birliğini sürdürüyor. Bu süreçte iki ülkenin de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır gibi bölgedeki güçlü ülkelerle ilişkileri durma noktasına geldi. Ancak bölgedeki son gelişmeler rüzgarın yönünün artık farklı esmeye başladığı ve bu ülkelerin ilişkilerini normalleştirmeye başladığını gösteriyor.Son dönemde gerçekleşen önemli ziyaretlerde siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra güvenlik politikaları da gündemde yer ediniyor. Bunlardan birini de Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının işletilmesi oluşturuyor.‘Türkiye ve Katar kilit aktörler olarak öne çıkabilir’ORSAM Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli, bölgedeki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.Ereli, “Kabul etmek gerekir ki Taliban artık bölgesel bir realite” diye başladığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:Afganistan’da üçlü ittifak olur mu?Son dönemde Türkiye-Katar ilişkisine BAE’nin de eklendiği görülüyor. Hem Türkiye hem de Katar ile ilişkilerini düzelten BAE, Afganistan’da da söz sahibi olmak için girişimlerde bulunuyor. Peki, bu 3 ülkenin Afganistan politikasında ortak hareket etmesi mümkün mü? Gökhan Ereli, şu değerlendirmelerde bulundu:‘İttifaktan ziyade ilişkilerin normalleşme süreci var’Ereli, henüz Türkiye, Katar ve BAE arasındaki ilişkiyi ittifak olarak tanımlamanın doğru olmayacağını belirterek bunu şöyle açıklıyor:‘İlişkilerin stratejik bir boyut kazanması olumlu olur’Bu ilişkilerin stratejik bir boyuta ulaşıp ulaşmayacağını da değerlendiren Ereli, “Stratejik boyuta ulaşması için görüşmelerde verilen sözlerin tutulması, bunların somut kazanımlara dönüşmesi gerekir. İlişkilerin stratejik bir boyut kazanması Türkiye, Katar ve BAE için de olumlu olur. Çünkü bölgenin geçmişinde bu ülkeler birbirleri ile ciddi derecede iyi ilişkiler kurdu. Fakat şu aşamada stratejik bir ortaklık olarak özellikle BAE ile ilişkileri lanse etmek doğru olmayacaktır” dedi.‘Körfez temelli bir yeni Ortadoğu geleceği ortaya çıkabilir’Ereli, “Körfez içerisindeki normalleşmelerin Ortadoğu’da bölgesel anlamda da normalleşmelere sebep olduğunu görüyoruz” değerlendirmesini de bölgedeki değişime dair şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211207/siyasi-ortakliktan-ekonomik-ve-askeri-isbirligine-turkiye-katar-iliskileri-nasil-gelisti-1051529318.html

https://tr.sputniknews.com/20211126/turkiye-bae-gorusmesinde-taraflarin-ekonomik-ve-stratejik-kazanclari-neler-oldu-1051169195.html

israil

afganistan

suudi arabistan

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

ortadoğu, recep tayyip erdoğan, israil, afganistan, türkiye, suudi arabistan, katar, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), şeyh temim bin hamad el sani, birleşik arap emirlikleri (bae), körfez, orsam, turan salcı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı