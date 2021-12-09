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WSJ: ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmaya hazırlanıyor
WSJ: ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmaya hazırlanıyor
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasını sıkılaştırma yönünde harekete geçeceğini iddia etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T20:43+0300
2021-12-09T20:43+0300
dünya
abd
iran
wall street journal
yaptırım
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Gazetenin ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, Viyana’da bir süredir devam eden İran ile 2015 nükleer anlaşmasını yenileme yönündeki diplomatik çabaların şu ana kadar başarısız olması nedeniyle Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağı kaydedildi.Haberde, bu çabalar çerçevesinde gelecek hafta Hazine Dış Varlıklar Kontrol Ofisi başkanı Andrea Gacki de dahil, üst düzey bir ABD heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderileceği bildirildi.BAE’nin ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğuna dikkati çekilen haberde, öte yandan İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu ve Tahran için diğer ülkelerle olan ticari ve finansal işlemlerde bir kanal konumunda bulunduğu ifade edildi.BAE’nin 9,6 milyar dolar ile İran'ın petrol dışı en büyük ikinci ihracatçısı, 4,6 milyar dolar değerinde İran'dan mal satın alan üçüncü en büyük petrol dışı ithalatçısı olduğu bilgisi paylaşıldı.Haberde, ABD heyetinin BAE'deki İran ile milyarlarca dolarlık ticaret yapan petrokimya şirketlerinin yanı sıra diğer özel firmalar ve bankalarla görüşeceği bildirilerek, İran’a yönelik yaptırımlara uymayan banka ve firmaların "aşırı risk" aldığı ve sonraki aşamada "yaptırımlarla karşılaşabileceği" konusunda uyarılacağı kaydedildi.ABD’nin, Viyana’da devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa İran’a ekonomik baskıyı artırmak için BAE dışında bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edebileceği, yaptırımlara uyumun sıkılaştırma çabaları kapsamında İran’la ticaret yapan Malezya, Türkiye ve Çin'deki firmaların da ele alınabileceği ifade edildiHaberde, ABD’nin ayrıca İran'ın yasa dışı ticaretini takip etmek için Japonya ve Güney Kore'deki finans firmalarıyla da yakın çalıştığı bilgisi paylaşıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan 2015 İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için müzakereler ABD, İran, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında devam ediyor.ABD eski Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı iptal ettiği İran’la yapılan 2015 Nükleer Anlaşması, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra yeniden imzalanması taahhüdünde bulunduğu öncelikli dış politika hedefleri arasında yer alıyor.
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abd, iran, wall street journal, yaptırım

WSJ: ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmaya hazırlanıyor

20:43 09.12.2021
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasını sıkılaştırma yönünde harekete geçeceğini iddia etti.
Gazetenin ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, Viyana’da bir süredir devam eden İran ile 2015 nükleer anlaşmasını yenileme yönündeki diplomatik çabaların şu ana kadar başarısız olması nedeniyle Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağı kaydedildi.
Haberde, bu çabalar çerçevesinde gelecek hafta Hazine Dış Varlıklar Kontrol Ofisi başkanı Andrea Gacki de dahil, üst düzey bir ABD heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderileceği bildirildi.
BAE’nin ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğuna dikkati çekilen haberde, öte yandan İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu ve Tahran için diğer ülkelerle olan ticari ve finansal işlemlerde bir kanal konumunda bulunduğu ifade edildi.
BAE’nin 9,6 milyar dolar ile İran'ın petrol dışı en büyük ikinci ihracatçısı, 4,6 milyar dolar değerinde İran'dan mal satın alan üçüncü en büyük petrol dışı ithalatçısı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Haberde, ABD heyetinin BAE'deki İran ile milyarlarca dolarlık ticaret yapan petrokimya şirketlerinin yanı sıra diğer özel firmalar ve bankalarla görüşeceği bildirilerek, İran’a yönelik yaptırımlara uymayan banka ve firmaların "aşırı risk" aldığı ve sonraki aşamada "yaptırımlarla karşılaşabileceği" konusunda uyarılacağı kaydedildi.
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ABD’nin, Viyana’da devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa İran’a ekonomik baskıyı artırmak için BAE dışında bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edebileceği, yaptırımlara uyumun sıkılaştırma çabaları kapsamında İran’la ticaret yapan Malezya, Türkiye ve Çin'deki firmaların da ele alınabileceği ifade edildi
Haberde, ABD’nin ayrıca İran'ın yasa dışı ticaretini takip etmek için Japonya ve Güney Kore'deki finans firmalarıyla da yakın çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan 2015 İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için müzakereler ABD, İran, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında devam ediyor.
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı iptal ettiği İran’la yapılan 2015 Nükleer Anlaşması, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra yeniden imzalanması taahhüdünde bulunduğu öncelikli dış politika hedefleri arasında yer alıyor.
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