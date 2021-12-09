https://tr.sputniknews.com/20211209/zabita-tarafindan-gozaltina-alinan-dilenci-koronayim-beni-almayin-dedim-dinlemediler-1051614079.html

Zabıta tarafından gözaltına alınan dilenci: 'Koronayım, beni almayın' dedim, dinlemediler

Zabıta tarafından gözaltına alınan dilenci: 'Koronayım, beni almayın' dedim, dinlemediler

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi. Düzce... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T16:53+0300

2021-12-09T16:53+0300

2021-12-09T17:42+0300

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Düzce'de trafik ışıklarında dilenen kadın ve çocuğunu vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayet etti. Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ışıklarda bekleyen araçlardan para isteyen Filiz K. isimli kadın ile küçük çocuğunu yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Konuralp Zabıta Amirliği'ne götürülen Filiz K.'nın, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kadın ve çocuğunu zabıta amirliğinden dışarıya çıkartan ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine haber verdi. Filyasyon ekipleri gelene kadar kadın ve küçük çocuğu dışarıda beklerken, bir vatandaşın görüntü almasına sinirlenen Filiz K., "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi. Beni neden çekiyorsun? İşin gücün yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan kadın, testleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisine götürüldü.

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