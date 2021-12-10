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Araştırma: Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor
Araştırma: Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor
Bilim insanları günde 20 dakika düzenli olarak müzik dinlemenin migren ve baş ağrılarını hafiflettiğini ortaya koydu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:49+0300
2021-12-10T15:53+0300
migren
yaşam
depresyon
müzik
kaygı
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Fransız, Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen ve alternatif tıp araştırmalarının yer aldığı aylık dergi Complementary Therapies in Medicine'de enstrümantal müziğin migren hastaları üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan pilot bir araştırma yayımlandı.Çoğunluğu kadın 20 kişilik küçük bir gruptakilere, 3 ay boyunca düzenli olarak günde 2 seans enstrümantal müzik dinletildi.Toplamda 20 dakika ve 5 aşama olarak gerçekleştirilen enstrümantal terapi sonucunda deneklerin migren ve baş ağrılarının giderek azalmaya başladığı görüldü.Kaygı ve depresyona da iyi geliyorKatılımcıların yüzde 50'sinde nöbet sıklığı yüzde 50 azalırken, ilaç kullanma gereksinimlerinde de düşüş olduğu fark edildi.Araştırma ayrıca, katılımcıların depresyon ve anksiyete durumlarını kontrol etme iradelerinin geliştiğini ortaya koydu.Küçük ölçekli de olsa bu araştırmanın gelecekte müzik terapisinde daha kapsamlı klinik denemeler yapılmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211103/yeni-asi-migren-ataklarina-son-verdi-1050440716.html
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migren, depresyon, müzik, kaygı

Araştırma: Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor

15:49 10.12.2021 (güncellendi: 15:53 10.12.2021)
© PixabayKulaklık, müzik, kadın
Kulaklık, müzik, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Pixabay
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Bilim insanları günde 20 dakika düzenli olarak müzik dinlemenin migren ve baş ağrılarını hafiflettiğini ortaya koydu.
Fransız, Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen ve alternatif tıp araştırmalarının yer aldığı aylık dergi Complementary Therapies in Medicine'de enstrümantal müziğin migren hastaları üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan pilot bir araştırma yayımlandı.
Çoğunluğu kadın 20 kişilik küçük bir gruptakilere, 3 ay boyunca düzenli olarak günde 2 seans enstrümantal müzik dinletildi.
Toplamda 20 dakika ve 5 aşama olarak gerçekleştirilen enstrümantal terapi sonucunda deneklerin migren ve baş ağrılarının giderek azalmaya başladığı görüldü.

Kaygı ve depresyona da iyi geliyor

Katılımcıların yüzde 50'sinde nöbet sıklığı yüzde 50 azalırken, ilaç kullanma gereksinimlerinde de düşüş olduğu fark edildi.
Araştırma ayrıca, katılımcıların depresyon ve anksiyete durumlarını kontrol etme iradelerinin geliştiğini ortaya koydu.
Küçük ölçekli de olsa bu araştırmanın gelecekte müzik terapisinde daha kapsamlı klinik denemeler yapılmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor.
Migren ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
YAŞAM
Yeni aşı migren ataklarına son verdi
3 Kasım, 13:59
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