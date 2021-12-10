https://tr.sputniknews.com/20211210/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirinda-catisma-erivan-bir-askerinin-oldugunu-acikladi-1051650437.html

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışma: Erivan bir askerinin öldüğünü açıkladı

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışma: Erivan bir askerinin öldüğünü açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun ateş açması neticesinde bir Ermeni askerinin hayatını kaybettiği, birkaç askerin de yaralandığı açıklamasını... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:18+0300

2021-12-10T17:18+0300

2021-12-10T17:18+0300

savunma

ermenistan

azerbaycan

çatışma

savaş

dağlık karabağ krizi

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Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “10 Aralık Cuma günü Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin saldırısı sonrası gerçekleşen çatışmada Ermenistan tarafından bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.Askerlerin isimleri ve durumları hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, saat 14:30 sularında çatışmaların sona erdiğini, durumun Ermenistan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.Azerbaycan: Ermenistan sınırda provokasyonda bulunduAzerbaycan Savunma Bakanlığı da “Sınırın Basargeçer bölgesine ek asker ve teçhizat konuşlandırılması sonrasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir başka provokasyon gerçekleştirdi. Düşman saat 12.00’de Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerini ateş altında tutmaya çalıştı” açıklamasını yaptı.Bakanlık, düşman güçlerinin karşılık verilerek bastırıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti.Azerbaycan ordusu dün mevzilerine ateş edildiğini ve bir askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/ermenistan-askerleri-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti-1051595797.html

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ermenistan, azerbaycan, çatışma, savaş, dağlık karabağ krizi