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https://tr.sputniknews.com/20211210/belediyeden-davet-gelen-sefoya-okuldan-izin-cikmadi-icinde-konser-olmayan-ziyaret-yapabiliriz-1051647263.html
Belediyeden davet gelen Sefo'ya okuldan izin çıkmadı: 'İçinde konser olmayan ziyaret yapabiliriz'
Belediyeden davet gelen Sefo'ya okuldan izin çıkmadı: 'İçinde konser olmayan ziyaret yapabiliriz'
İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T16:14+0300
2021-12-10T16:26+0300
sefo
yaşam
iptal
konser
küçükçekmece
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Öğrencilerin dans ettiği videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.Ancak okul yönetimi rapçi Sefo'nun konser talebini geri çevirdi. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Arif Nihat Asya Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Hafize Polat, konserin iptal edildiğini açıkladı. Polat, alınan kararın gerekçesi olarak, okul dışından, çevredeki halkın da konsere talebinin olabileceğini ayrıca konserin, okuldaki eğitim sırasında aksaklıklar oluşturabileceğini ifade etti.‘Koronadan dolayı konseri bir meydanda yapmamızı önerdiler’Okulun konserle ilgili olumsuz yanıtını Odatv’ye değerlendiren Sefo, “Okul çok kalabalık olduğu için bunu yapamayacaklarını düşündüler, yapmak istemediler. Bize dış alanda, bir meydanda yapmamızı önerdiler. Biz de bunu yapmak istemedik. Biz sadece öğrencileri mutlu etmek istedik. Bu şekilde askıda kaldı” diye konuştu.Küçükçekmece Belediyesi’nden de konser için teklif geldiğini söyleyen Sefo, sadece öğrencilere özel olmasını istediklerini bu teklifi geri çevirdiklerini söyledi.‘Belki de bürokratik çekinceleri var’Okul yönetiminin en başından bu konsere sıcak bakmadığını belirten rapçi, “Okulun bunu yapmak için uygun bir yer olmadığını söylediler. Korona ve kalabalık çocuk gruplarından dolayı. Okul müdürü ile de sadece öğrencilere özel olacağını belirttik ancak kabul edilmedi. Belki de bürokratik çekinceleri var” dedi.‘Çocuklara sürpriz yapacağız’Konser teklifinin kabul edilmemesinden sonra okula bir sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Sefo, “Yine bir girişimimiz olabilir, belki içinde konser olmayan bir ziyaret yapabiliriz. Çünkü o çocuklara gerçekten teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/cocuklarin-dansi-sosyal-medyada-gundem-olmustu-sefo-o-okulda-konser-verecek-1050917713.html
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Belediyeden davet gelen Sefo'ya okuldan izin çıkmadı: 'İçinde konser olmayan ziyaret yapabiliriz'

16:14 10.12.2021 (güncellendi: 16:26 10.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter İlkokul öğrencileri, 'Bilmem Mi?' ile coştu, Sefo konser izni istedi.
İlkokul öğrencileri, 'Bilmem Mi?' ile coştu, Sefo konser izni istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Okul yönetimi, konser vermek isteyen Sefo'nun isteğini geri çevirdi. Sefo, "Yine bir girişimimiz olabilir, belki içinde konser olmayan bir ziyaret yapabiliriz" dedi.
Öğrencilerin dans ettiği videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.
Ancak okul yönetimi rapçi Sefo'nun konser talebini geri çevirdi.
Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Arif Nihat Asya Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Hafize Polat, konserin iptal edildiğini açıkladı. Polat, alınan kararın gerekçesi olarak, okul dışından, çevredeki halkın da konsere talebinin olabileceğini ayrıca konserin, okuldaki eğitim sırasında aksaklıklar oluşturabileceğini ifade etti.

‘Koronadan dolayı konseri bir meydanda yapmamızı önerdiler’

Okulun konserle ilgili olumsuz yanıtını Odatv’ye değerlendiren Sefo, “Okul çok kalabalık olduğu için bunu yapamayacaklarını düşündüler, yapmak istemediler. Bize dış alanda, bir meydanda yapmamızı önerdiler. Biz de bunu yapmak istemedik. Biz sadece öğrencileri mutlu etmek istedik. Bu şekilde askıda kaldı” diye konuştu.
Küçükçekmece Belediyesi’nden de konser için teklif geldiğini söyleyen Sefo, sadece öğrencilere özel olmasını istediklerini bu teklifi geri çevirdiklerini söyledi.

‘Belki de bürokratik çekinceleri var’

Okul yönetiminin en başından bu konsere sıcak bakmadığını belirten rapçi, “Okulun bunu yapmak için uygun bir yer olmadığını söylediler. Korona ve kalabalık çocuk gruplarından dolayı. Okul müdürü ile de sadece öğrencilere özel olacağını belirttik ancak kabul edilmedi. Belki de bürokratik çekinceleri var” dedi.

‘Çocuklara sürpriz yapacağız’

Konser teklifinin kabul edilmemesinden sonra okula bir sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Sefo, “Yine bir girişimimiz olabilir, belki içinde konser olmayan bir ziyaret yapabiliriz. Çünkü o çocuklara gerçekten teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İlkokul öğrencileri, 'Bilmem Mi?' ile coştu, Sefo konser izni istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
YAŞAM
Çocukların dansı sosyal medyada gündem olmuştu: Sefo o okulda konser verecek
18 Kasım, 10:14
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