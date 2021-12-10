https://tr.sputniknews.com/20211210/beyaz-saray-her-bir-ulke-guvenligini-nasil-saglayacagina-karar-verme-hakkina-sahip-1051654558.html

Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip

Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin, her bir ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisi karar verme hakkına sahip olduğu yönündeki politikasını... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T19:48+0300

2021-12-10T19:48+0300

2021-12-10T19:48+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

beyaz saray

joe biden

jen psaki

görüşme

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Psaki, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.Psaki, Moskova ve Washington arasında güvenlik alanında bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, “Açık konuşayım, Başkan Biden, Başkan Putin’e, aralarında geçen görüşme sırasında, bir ülkenin diğerini sınırını değiştirmeye zorlayamayacağını, bir ülkenin diğerine politikasını değiştirmesini emredemeyeceğini, ülkelerin diğerlerine kiminle çalışabileceğini bildirdi” ifadesini kullandı.“Her bir ülkenin, kendi güvenliğiyle ilgili kendi kararlarını verme konusunda bağımsız hakka sahip olduğu ilkesine desteğimizi tutarlı olarak ifade ettik” diyen Psaki, “Bu, ittifakın (NATO’nun) temel ilkesinde yazılı. Bu, bugün ABD’nin temel politikası olarak kalıyor ve gelecekte de kalacak” diye ekledi.NATO’nun “savunma ittifakı” olduğunu iddia eden Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-abdnin-yaptirimlari-rusyanin-gelisimini-durdurma-cabasi-1051586260.html

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abd, rusya, vladimir putin, beyaz saray, joe biden, jen psaki, görüşme