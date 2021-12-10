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Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip
Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin, her bir ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisi karar verme hakkına sahip olduğu yönündeki politikasını... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T19:48+0300
2021-12-10T19:48+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
beyaz saray
joe biden
jen psaki
görüşme
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Psaki, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.Psaki, Moskova ve Washington arasında güvenlik alanında bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, “Açık konuşayım, Başkan Biden, Başkan Putin’e, aralarında geçen görüşme sırasında, bir ülkenin diğerini sınırını değiştirmeye zorlayamayacağını, bir ülkenin diğerine politikasını değiştirmesini emredemeyeceğini, ülkelerin diğerlerine kiminle çalışabileceğini bildirdi” ifadesini kullandı.“Her bir ülkenin, kendi güvenliğiyle ilgili kendi kararlarını verme konusunda bağımsız hakka sahip olduğu ilkesine desteğimizi tutarlı olarak ifade ettik” diyen Psaki, “Bu, ittifakın (NATO’nun) temel ilkesinde yazılı. Bu, bugün ABD’nin temel politikası olarak kalıyor ve gelecekte de kalacak” diye ekledi.NATO’nun “savunma ittifakı” olduğunu iddia eden Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-abdnin-yaptirimlari-rusyanin-gelisimini-durdurma-cabasi-1051586260.html
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abd, rusya, vladimir putin, beyaz saray, joe biden, jen psaki, görüşme

Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip

19:48 10.12.2021
© REUTERS / Leah MillisBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin, her bir ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisi karar verme hakkına sahip olduğu yönündeki politikasını sürdüreceğini belirtti.
Psaki, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.
Psaki, Moskova ve Washington arasında güvenlik alanında bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, “Açık konuşayım, Başkan Biden, Başkan Putin’e, aralarında geçen görüşme sırasında, bir ülkenin diğerini sınırını değiştirmeye zorlayamayacağını, bir ülkenin diğerine politikasını değiştirmesini emredemeyeceğini, ülkelerin diğerlerine kiminle çalışabileceğini bildirdi” ifadesini kullandı.
“Her bir ülkenin, kendi güvenliğiyle ilgili kendi kararlarını verme konusunda bağımsız hakka sahip olduğu ilkesine desteğimizi tutarlı olarak ifade ettik” diyen Psaki, “Bu, ittifakın (NATO’nun) temel ilkesinde yazılı. Bu, bugün ABD’nin temel politikası olarak kalıyor ve gelecekte de kalacak” diye ekledi.
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NATO’nun “savunma ittifakı” olduğunu iddia eden Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İttifakın Rusya’ya yönelik saldırgan niyetleri yok. NATO liderleri bunu Moskova’ya iletti. Attığımız her bir adım, müttefiklerimizi savunmak için gereken savunma önlemlerini temsil ediyor. Başkanımızın duruşu da bundan ibaret. Doğrudan Başkan Putin’in dikkatine sunduğu şey de budur.”
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