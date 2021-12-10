https://tr.sputniknews.com/20211210/bidendan-irana-karsi-diplomasi-disinda-atilacak-adimlara-hazirlanilmasi-talimati-1051632162.html

Biden'dan İran'a karşı 'diplomasi dışında atılacak adımlara' hazırlanılması talimatı

Biden'dan İran'a karşı 'diplomasi dışında atılacak adımlara' hazırlanılması talimatı

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın İran'a karşı diplomatik yolların başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin değerlendirilmesi için ekibine talimat... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T05:32+0300

2021-12-10T05:32+0300

2021-12-10T05:32+0300

dünya

abd

iran

beyaz saray

joe biden

jen psaki

diplomasi

nükleer anlaşma

yaptırım

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Psaki, İran konusunda önceliklerinin diplomatik yollar olduğunu kaydetti.Psaki, "Ancak İran'ın nükleer programındaki ilerlemelere bakarak, Başkan Biden ekibine diplomasinin başarısız olması durumunda atılacak adımları hazırlamaları konusunda talimat verdi. Bu durumda başka seçeneklere yöneleceğiz" diye konuştu.İran'a ekonomik yaptırımlardan kurtulmanın tek yolunun nükleer anlaşma şartlarına uymaları olduğunu açıkça ilettiklerini savunan Psaki, "Yakın zamanda diplomasi yoluna girilmez ve İran'ın nükleer programı hızlanmaya devam ederse, İran'ın üretim sektörlerinden elde ettiği geliri kısıtlayacak ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz. Ancak bu konuda daha fazla detay veremem" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/abd-iran-yaptirimlarini-denetlemek-icin-baeye-heyet-gonderiyor-1051632040.html

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abd, iran, beyaz saray, joe biden, jen psaki, diplomasi, nükleer anlaşma, yaptırım