https://tr.sputniknews.com/20211210/cezayirde-asi-pasaportu-zorunlu-oluyor-1051628557.html

Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Cezayir hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarda ve halka açık etkinliklere katılım için aşı pasaportu uygulaması... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:24+0300

2021-12-10T00:24+0300

2021-12-10T01:00+0300

koronavirüs

cezayir

koronavirüs

aşı pasaportu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511378_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_8ef837cf3aee6a50fc1bbb0f2f157f6f.jpg

Bilim Kurulunun salgınla ilgili yeni tavsiye kararı Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.Kararla, ülkeye giriş-çıkışlar, spor ve kültürel etkinlikler ile düğün salonlarına girişte aşı pasaportunun ibraz edilmesi şartı getirildi.Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.Yeni kararla, hava ve deniz limanlarında aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan kara sınır kapılarında ise bu kararın uygulanmayacağı belirtildi.Açıklamada, aşı pasaportu kararının Bilim Kurulu ve sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda alındığı aktarıldı.Cezayir'de resmi verilere göre, bugüne kadar 212 bin 224 kişi virüse yakalanırken, 6 bin 126 kişi hayatını kaybetti, 145 bin 846 kişi ise iyileşti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/rdif-baskani-dmitriyev-farkli-asilarin-kombinasyonu-yeni-mutasyonlara-karsi-en-etkili-yontem-1051626430.html

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cezayir, koronavirüs, aşı pasaportu