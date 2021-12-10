Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211210/cezayirde-asi-pasaportu-zorunlu-oluyor-1051628557.html
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Cezayir hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarda ve halka açık etkinliklere katılım için aşı pasaportu uygulaması... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:24+0300
2021-12-10T01:00+0300
koronavirüs
cezayir
koronavirüs
aşı pasaportu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511378_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_8ef837cf3aee6a50fc1bbb0f2f157f6f.jpg
Bilim Kurulunun salgınla ilgili yeni tavsiye kararı Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.Kararla, ülkeye giriş-çıkışlar, spor ve kültürel etkinlikler ile düğün salonlarına girişte aşı pasaportunun ibraz edilmesi şartı getirildi.Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.Yeni kararla, hava ve deniz limanlarında aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan kara sınır kapılarında ise bu kararın uygulanmayacağı belirtildi.Açıklamada, aşı pasaportu kararının Bilim Kurulu ve sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda alındığı aktarıldı.Cezayir'de resmi verilere göre, bugüne kadar 212 bin 224 kişi virüse yakalanırken, 6 bin 126 kişi hayatını kaybetti, 145 bin 846 kişi ise iyileşti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/rdif-baskani-dmitriyev-farkli-asilarin-kombinasyonu-yeni-mutasyonlara-karsi-en-etkili-yontem-1051626430.html
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511378_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_09d8dfa133283bdd23cfce09e0ff2842.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezayir, koronavirüs, aşı pasaportu

Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

00:24 10.12.2021 (güncellendi: 01:00 10.12.2021)
© REUTERS / Sergio PerezKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Abone ol
Cezayir hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarda ve halka açık etkinliklere katılım için aşı pasaportu uygulaması başlatıyor.
Bilim Kurulunun salgınla ilgili yeni tavsiye kararı Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Kararla, ülkeye giriş-çıkışlar, spor ve kültürel etkinlikler ile düğün salonlarına girişte aşı pasaportunun ibraz edilmesi şartı getirildi.
Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.
Yeni kararla, hava ve deniz limanlarında aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan kara sınır kapılarında ise bu kararın uygulanmayacağı belirtildi.
Açıklamada, aşı pasaportu kararının Bilim Kurulu ve sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda alındığı aktarıldı.
Cezayir'de resmi verilere göre, bugüne kadar 212 bin 224 kişi virüse yakalanırken, 6 bin 126 kişi hayatını kaybetti, 145 bin 846 kişi ise iyileşti.
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
KORONAVİRÜS
RDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem
Dün, 23:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:09Ezilmekten kutulan köpeğe dubayla saldırdı
00:59Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı
00:57Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
00:55Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
00:45Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı
00:32Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın
00:28ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı
00:24Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
00:19Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı
00:19Bahçede yeni doğmuş bebek bulundu: 'Muhtemelen ben gitmeden 15-20 dakika önce dünyaya gelmişti'
00:10İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
00:02Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek
00:02Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülmüştü: 'Sigorta poliçesine eşinin yerine imza attı'
00:01New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak
00:00Rus jetleri, Karadeniz üzerinde NATO ülkelerine ait askeri uçaklara eşlik etti
DünBakan Muş: Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net ihracatımızdan kaynaklanmıştır
DünRusya Dışişleri: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir
DünAB ülkelerinden Hırvatistan'a Schengen onayı
DünVitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı
DünRDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem