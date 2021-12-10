https://tr.sputniknews.com/20211210/cumhurbaskani-erdogan-kadinlara-yonelik-taciz-ve-takip-eylemlerinin-cezalari-agirlastirilacak-1051638281.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:08+0300
2021-12-10T12:08+0300
2021-12-10T12:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
video
ak parti
insan hakları
akp
açıklama
10 aralık insan hakları günü
kadın hakları
istanbul sözleşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.Gönderdiği video mesajda Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: * Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.* İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir.* Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, nerede bir mazlum ve mağdur varsa ayrım yapmadan yardım elimizi uzatıyoruz.* İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.
https://tr.sputniknews.com/20211210/erdogan-yerli-asi-surecini-yakindan-takip-ediyor-bir-an-once-neticelendirmeyi-arzu-ediyoruz-1051636060.html
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recep tayyip erdoğan, video, ak parti, insan hakları, akp, açıklama, 10 aralık insan hakları günü, kadın hakları, istanbul sözleşmesi, istanbul sözleşmesi yaşatır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
12:08 10.12.2021 (güncellendi: 12:38 10.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.
Gönderdiği video mesajda Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
* Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.
* İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir.
* Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, nerede bir mazlum ve mağdur varsa ayrım yapmadan yardım elimizi uzatıyoruz.
* İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.