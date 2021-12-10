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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:08+0300
2021-12-10T12:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
video
ak parti
insan hakları
akp
açıklama
10 aralık insan hakları günü
kadın hakları
istanbul sözleşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.Gönderdiği video mesajda Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: * Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.* İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir.* Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, nerede bir mazlum ve mağdur varsa ayrım yapmadan yardım elimizi uzatıyoruz.* İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.
https://tr.sputniknews.com/20211210/erdogan-yerli-asi-surecini-yakindan-takip-ediyor-bir-an-once-neticelendirmeyi-arzu-ediyoruz-1051636060.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak

12:08 10.12.2021 (güncellendi: 12:38 10.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.
Gönderdiği video mesajda Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
* Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.
* İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir.
* Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, nerede bir mazlum ve mağdur varsa ayrım yapmadan yardım elimizi uzatıyoruz.
* İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz
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