https://tr.sputniknews.com/20211210/cumhurbaskani-erdogan-kadinlara-yonelik-taciz-ve-takip-eylemlerinin-cezalari-agirlastirilacak-1051638281.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T12:08+0300

2021-12-10T12:08+0300

2021-12-10T12:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

video

ak parti

insan hakları

akp

açıklama

10 aralık insan hakları günü

kadın hakları

istanbul sözleşmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.Gönderdiği video mesajda Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: * Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.* İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir.* Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, nerede bir mazlum ve mağdur varsa ayrım yapmadan yardım elimizi uzatıyoruz.* İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle, kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.

https://tr.sputniknews.com/20211210/erdogan-yerli-asi-surecini-yakindan-takip-ediyor-bir-an-once-neticelendirmeyi-arzu-ediyoruz-1051636060.html

türkiye

istanbul sözleşmesi yaşatır

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