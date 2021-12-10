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Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'ndaki konuşmasında "Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz"... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
avrupa
afganistan
filistin
müslüman
göçmen
islam işbirliği teşkilatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.Erdoğan'ın acıkmalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, avrupa, afganistan, filistin, müslüman, göçmen, islam işbirliği teşkilatı

Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz

11:12 10.12.2021 (güncellendi: 11:49 10.12.2021)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'ndaki konuşmasında "Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın acıkmalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgın döneminde insanı merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. Salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Her fırsatta insanlığa demokrasi dersi verenler kendi dışındaki sorunlara kulaklarını tıkarken biz imkanları kardeş ülkelerle paylaştık. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.
Yerli aşı ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz.
Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını görüyoruz. Gazze'ye yönelik abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakmayı amaçlayan politikalar şimdiye kadar hedefine ulaşamadı. İşgal, şiddet politikalarında ısrar etmenin kimseye faydası yok.
Teşkilat üyesi ülkeler olarak birlik içinde hareket etmeli, Filistin davasını zaafa uğratacak hareketlerden kaçınmalıyız.
Ne yapıyorsak Afganistan ile beraber bölgedeki ülkelerin huzur için yapıyoruz.
Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz.
Irkçıların saldırısına uğrayan Müslüman hanım kardeşimizin haberini alıyoruz. Avrupalı siyasetçiler ateşe benzin dökerek Müslümanları hedef gösteriyorlar.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür.
Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.
Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz.
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