Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz

Salgın döneminde insanı merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. Salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Her fırsatta insanlığa demokrasi dersi verenler kendi dışındaki sorunlara kulaklarını tıkarken biz imkanları kardeş ülkelerle paylaştık. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk. Salgın döneminde insanı merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. Salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Her fırsatta insanlığa demokrasi dersi verenler kendi dışındaki sorunlara kulaklarını tıkarken biz imkanları kardeş ülkelerle paylaştık. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

Yerli aşı ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz. Yerli aşı ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz.

Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını görüyoruz. Gazze'ye yönelik abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakmayı amaçlayan politikalar şimdiye kadar hedefine ulaşamadı. İşgal, şiddet politikalarında ısrar etmenin kimseye faydası yok. Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını görüyoruz. Gazze'ye yönelik abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakmayı amaçlayan politikalar şimdiye kadar hedefine ulaşamadı. İşgal, şiddet politikalarında ısrar etmenin kimseye faydası yok.

Teşkilat üyesi ülkeler olarak birlik içinde hareket etmeli, Filistin davasını zaafa uğratacak hareketlerden kaçınmalıyız. Teşkilat üyesi ülkeler olarak birlik içinde hareket etmeli, Filistin davasını zaafa uğratacak hareketlerden kaçınmalıyız.

Ne yapıyorsak Afganistan ile beraber bölgedeki ülkelerin huzur için yapıyoruz. Ne yapıyorsak Afganistan ile beraber bölgedeki ülkelerin huzur için yapıyoruz.

Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz.

Irkçıların saldırısına uğrayan Müslüman hanım kardeşimizin haberini alıyoruz. Avrupalı siyasetçiler ateşe benzin dökerek Müslümanları hedef gösteriyorlar. Irkçıların saldırısına uğrayan Müslüman hanım kardeşimizin haberini alıyoruz. Avrupalı siyasetçiler ateşe benzin dökerek Müslümanları hedef gösteriyorlar.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür.

Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz. Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.