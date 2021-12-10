https://tr.sputniknews.com/20211210/icinde-gocmenlerin-bulundugu-iraqi-airways-ucagi-minskten-iraka-hareket-etti-1051649942.html

İçinde göçmenlerin bulunduğu Iraqi Airways uçağı Minsk'ten Irak'a hareket etti

İçinde göçmenlerin bulunduğu Iraqi Airways uçağı Minsk'ten Irak'a hareket etti

İçinde Iraklı göçmenlerin bulunduğu Iraqi Airways havayolu şirketine ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Irak’ın Erbil şehrine hareket ettiği... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:08+0300

2021-12-10T17:08+0300

2021-12-10T17:09+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

irak

minsk

uçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050818254_0:32:3035:1739_1920x0_80_0_0_195f4aa4f5842a9e7309b0e1364b9068.jpg

Minsk Havaalanı’ndan yapılan açıklamada, içinde 417 göçmenin bulunduğu Iraqi Airways havayolu şirketine ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Irak’ın Erbil şehrine hareket ettiği belirtildi.Minsk Havaalanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün saat 14.15'te (TSİ) Iraqi Airways uçağı Minsk Ulusal Havaalanı’ndan Erbil'e hareket etti” denildi.Açıklamada ayrıca, uçakta 2’si iki yaşından küçük çocuk olmak üzere, 417 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Litvanya, Letonya ve Polonya, Belarus sınırında gözaltına alınan Orta Doğu ve Afrika'dan gelen yasadışı göçmenlerin sayısında artış olduğunu belirterek, Minsk'i göç krizi yaratmakla suçluyor. Minsk, göç krizinin organizatörlerinin kendileri olmadığını belirterek suçlamaları reddediyor.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.Belarus sınır muhafızları, göçmenlerin Litvanya, Polonya ve Letonya tarafından Belarus topraklarına zorla gönderildiğini defalarca dile getirmişti.Kasım ayında, Belarus ve Polonya sınırı yakınında sayıları 2 binden fazla olan ve çoğunluğu Kürtlerden oluşan göçmenler, Grodno bölgesindeki Bruzgi kontrol noktasında Polonya sınırını geçmeye çalışmış, ancak Polonya güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.Belarus makamları, göçmenlerin barınması için sınır kontrol noktasının yakınında bulunan lojistik merkezini hazırlamıştı. Lukaşenko, göçmenler için hazırlanan Polonya sınırına yakın lojistik merkezine yaklaşık 2-3 bin göçmen daha alınabileceğini belirtmişti.Göçmenlerin bir kısmı Belarus'tan düzenlenen seferlerle ülkelerine dönmeye başlarken, bir kısmı AB'ye geçmek umuduyla beklemeye devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211207/icinde-400den-fazla-gocmen-bulunan-ucak-minskten-iraka-hareket-etti-1051540011.html

irak

minsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, minsk, uçak