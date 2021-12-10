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Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:30+0300
2021-12-10T15:30+0300
türkiye
marmara denizi
lodos
rüzgar
balıkçı
tekne
ulaşım
balıkçı gemisi
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Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı, dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.Balıkçı Hüseyin Oğuz, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-geliyor-uzmanlar-cati-malzemeleri-konusunda-uyarilarda-bulundu-1051417469.html
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marmara denizi, lodos, rüzgar, balıkçı, tekne, ulaşım, balıkçı gemisi

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

15:30 10.12.2021
© AAMarmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı, dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.
Balıkçı Hüseyin Oğuz, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.
Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu
3 Aralık, 15:59
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