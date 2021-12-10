https://tr.sputniknews.com/20211210/marmara-denizinde-ulasima-lodos-engeli-1051645371.html

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T15:30+0300

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türkiye

marmara denizi

lodos

rüzgar

balıkçı

tekne

ulaşım

balıkçı gemisi

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Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı, dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.Balıkçı Hüseyin Oğuz, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-geliyor-uzmanlar-cati-malzemeleri-konusunda-uyarilarda-bulundu-1051417469.html

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marmara denizi, lodos, rüzgar, balıkçı, tekne, ulaşım, balıkçı gemisi